Snoop Dogg bo med zadnjimi, ki bodo nosili olimpijsko baklo

Snoop Dogg bo tisti, ki bo med zadnjimi, ki bodo nosili olimpijsko baklo pred uradno otvoritvijo olimpijskih iger v Parizu. Zvezdnik bo baklo z olimpijskim ognjem nosil po predmestju, preden bo ta prispela na Eifflov stolp in zaključila svoje potovanje. 52-letni ameriški raper je že pripotoval v francosko prestolnico, od koder je objavil fotografijo, na kateri stoji pred mestno hišo, ki je že okrašena v olimpijskem duhu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Ste pripravljeni? So vam všeč olimpijske igre v Parizu 2024?" je ob fotografiji, ki jo je objavil na Instagramu, pripisal Snoop, ki bo olimpijsko baklo nosil po soseski Saint-Denis, katere lokalni župan je napovedal, da bo tistega dne pred Basilica Cathedral zbranim zapel tudi francoski evrovizijski predstavnik Slimane.

Baklo so aprila prižgali v Grčiji na gori Olimp, ki je rojstni kraj olimpijskih iger, nato pa so jo ponesli do Francije, kjer jo bodo potovala še skozi olimpijsko vas, ob tem pa bo prešla mimo številnih znamenitosti, preden bo končala na Elizejskih poljanah.