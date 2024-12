Snoop Dogg bo ponovno dedek: hči pričakuje deklico, on si je želel vnuka

OGLAS

Snoop Dogg bo ponovno postal dedek. Njegova hči Cori Broadus je oznanila, da je noseča. Zvezda resničnostnih oddaj je novico, da pričakuje otroka z zaročencem Waynom Deuceom, najprej delila za E!. "Izvedela sem 28. oktobra," je povedala in dodala,"ta dojenček je tako nenačrtovan, a sva tako blagoslovljena," je dodala in priznala, da se v četrtem mesecu nosečnosti počuti odlično. Dojenčice se veseli tudi zaročenec, ki je na družbeno omrežje delil galerijo fotografij in med drugim pripisal: "Komaj čakam, da te spoznam, punčka moja."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Imam rizično nosečnost in zdravniki so bili zelo zaskrbljeni zame in za otroka, toda Bog me drži v rokah, zato sva jaz in otrok popolnoma v redu," je povedala 25-letnica, ki so ji diagnosticirali lupus pri šestih letih. "Imela bom punčko," je še razkrila. Kar zadeva odziv njenih staršev na njene razburljive novice o dojenčku, Cori pravi, da sta bila Snoop in mama Shante Broadus zelo navdušena, da bo njuna punčka dobila otroka. Dejala je, da je oče upal, da bo povila sina, to pa bo zanj že njegov osmi vnuk.

Snoop Dogg, Julian Broadus, Cori Broadus in Shante Broadus FOTO: Profimedia icon-expand