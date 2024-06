'Dodajte to na seznam naključnih stvari, ki jih je stric Snoop naredil'

Raper Snoop Dogg je na ameriških olimpijskih kvalifikacijah preveril svojo formo. V družbi nekoč enega najboljših sprinterjev na 200 metrov, Ata Boldona iz Trinidada in Tobaga, in sorojaka, dvoranskega rekorderja v teku na 200 metrov Wallaca Spearmona, se je preizkusil v teku na 200 metrov in razdaljo uspešno premagal s časom 34,44. Svetovni rekord v omenjeni razdalji je sicer 19,19, z njim pa se lahko pohvali Usain Bolt.