Snoop Dogg napoveduje izdajo novih kosmičev Snoop Loopz

Raper je poleg svojih pesmi izdal že najrazličnejše izdelke - svojo vrsto gina Indoggo, vino 19 Crimes, veganske hrenovke Snoop Doggs, sedaj pa stopa v svet zajtrkov s kosmiči Snoop Loopz. Kosmiči bodo na voljo v trgovinah in bo spadalo pod njegovo podjetje Broadus Foods. Raper Master P je delil novico z oboževalci preko socialnih medijev - na Instagramu je pokazal posnetek, ki prikazuje škatlo kosmičev Snoop Loopz in jih opisal v opisu posnetka.

"Broadus Foods predstavlja najbolj okusne kosmiče na svetu, Snoop Loopz. Prevzeli bomo trgovine z živili. Več kot zaslužimo, več damo." je zapisal. Posnetek je kasneje deli tudi Snoop Dogg. "VEČ koruze, VEČ okusa in VEČ sladkornih penic, to nas bo ločilo od ostalih. Če so vam všeč Fruit Loops, boste oboževali Snoop Loopz!" je še dodal na Twitterju. Ko je leta 2021 tudi Master P izdal svoje žitarice po imenu Master Crunch Cereal, je velik del prihodka dobila organizacija Team Hope Foundation, tokrat pa se ves prihodek podjetja Broadus Foods uporablja za podporo dobrodelnim organizacijam kot je Door of Hope.