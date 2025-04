Snoop Dogg navdušil z novo obdelano fotografijo Luke Dončića

Snoop Dogg ne more skriti svojega navdušenja nad fantom iz Slovenije. 53-letnik je na družbenem omrežju znova objavil računalniško obdelano fotografijo z obrazom Luke Dončića , z njo pa navdušil več kot 130 tisoč oboževalcev, ki so všečkali njegovo objavo. 26-letni košarkarski as, ki ga je raper tokrat poimenoval Luka-D, izgleda kot član kakšne skupine iz 80. let prejšnjega stoletja, na glavi pa ima kapo s šiltom z natisnjenim logotipom kluba Los Angeles Lakers.

Zvezdnik je fotografiji dodal tudi glasbeno podlago, na kateri nekoliko nerazumljivo rapa na uspešnico Boys in the Hood skupine N.W.A. Dovolj pozorni poslušalci pa so lahko razbrali, da se v priredbi besedila Luki pokloni kot Slovencu, ki so ga iz Dallasa poslali v Los Angeles, sam pa se je te šokantne poteze kluba iz Teksasa zelo razveselil.

Objavo so komentirali in všečkali številni zvezdniki, med katerimi so bili igralka Porscha Coleman ter vplivneža Vernon Wiggins in Cristopolis Dieguez, pa tudi naš nekdanji smučar Jure Košir, pevec Steffanio in vremenarka Špela Jereb.