Snoop Dogg o prijateljici Marthi Stewart: Svari me pred pastmi industrije

Snoop Dogg in Martha Stewart že veliko let prijateljujeta, izjemno pa jima gre tudi skupno poslovanje. Odkar sta se prvič srečala v Marthini kuharski oddaji leta 2008, sta superzvezdnika postala dvojec prijateljev in poslovnih partnerjev, ki se pogosto pojavljata skupaj v televizijskih oddajah, reklamah in še več. "Najin odnos je tak, kot ga imam z drugimi prijatelji. Všeč mi je, kdo je, za kaj se zavzema in želel sem jo spoznati ter se družiti z njo," je pevec povedal o njunem odnosu za revijo People . "Prišla sva do tega, saj stvari dejansko stori in je pripravljena početi iste stvari, kot jaz."

Njuna druženja so kmalu obrodila uspešne podjetniške sadove."Ona predstavi priložnost, mi jo predstavimo mreži in poskrbimo, da se nekatere stvari zgodijo," pravi. Pomagata se in se svarita pred pastmi industrije. "Večkrat me je poklicala in dejala: 'Snoop, poskušala sem te prepričati, da skleneš posel s to znamko, vendar so želeli tvoji ljudje to preprečiti," se spominja reper, ki je pozneje podpisal pogodbo z to znamko superg.

Skupaj sta tudi gostila kuharske oddaje in naredila kampanjo za vžigalnike "ker ona rada prižiga sveče, veš pa, kaj rad prižigam jaz," je povedal zvezdnik in dodal: "Pripravljena sva poskusiti stvari." Poleg tega ga je navdihnila, da je napisal dve kuharski knjigi, From Crook to Cook in Goon with a Spoon, za kateri si nikoli ni mislil, da bosta nastali. "Ne bom pisal nikakršne knjige Martha," je povedal prijateljici, preden je napisal uspešnici New York Timesa.

Tudi 83-letnica je navdušena nad njunim prijateljstvom. Za People je povedala, da je eden najbolj ustvarjalnih ljudi, s katerimi je delala. "Je radoveden, je odličen učenec, fenomenalen pogajalec (veliko me je naučil), je vzdržljiv in izjemno sladek. Rada delam s Snoopom in upam, da bom lahko tako delala še dolgo, vse dokler mi bo puhal dim v obraz," je povedala.