Snoop Dogg objavil obdelan posnetek Dončića, ki kadi vodno pipo

Blondinka je vstopila v sex shop in rekla prodajalki: "Želela bi kupiti nekaj umetnih penisov!" "Kar oglejte si jih tamle na polici in izberite!" ji je rekla prodajalka. Blondinka si jih je ogledala in rekla: "Vzela bom tega rumenega, tega dolgega črnega in tega rdečega v kotu!" "Žal mi je, toda ta rdeči je gasilni aparat!"