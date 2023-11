Snoop Dogg opušča kajenje

"Po dolgem premisleku in pogovoru z družino sem se odločil, da neham kaditi. Prosim, spoštujte mojo zasebnost," je na splet zapisal raper Snoop Dogg in presenetil svoje oboževalce. Raper je namreč dobro poznan prav zaradi svojega uživanja marihuane. V zapisu sicer ni navedel, katero obliko kajenja je prenehal, mnogi pa dvomijo o resnosti njegove izjave.

Nekateri oboževalci so prepričani, da je objava le del marketinškega trika njegovega podjetja za konopljo. "Danes ni prvi april, Snoop," je zapisal eden od sledilcev, medtem ko so se drugi spraševali, ali je morda nekdo vdrl v njegov profil in se neslano pošalil na raperjev račun. "Zgodovinski trenutek," pa so bili prepričani tretji.

Snoopovo uživanje konoplje je bilo dobro dokumentirano v njegovi glasbi in intervjujih. 52-letni raper je leta 1992 debitiral na albumu Dr Dreja The Chronic, katerega naslov je žargonsko ime za visoko kakovostno marihuano. Skozi leta so njegova besedila vsebovala več sklicevanj na to razvado. Leta 2013 je umetnik v pogovoru za revijo GQ dejal, da pokadi 80 'džojntov' konoplje na dan. Dve leti kasneje je ustanovil lastno podjetje za konopljo.