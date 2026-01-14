Snoop Dogg ponosno: Dončić med najbolj slavnimi imeni v njegovem imeniku

Legendarni raper Snoop Dogg že nekaj časa ne skriva več svoje navdušenosti nad slovenskim košarkarjem Luko Dončićem . Glasbenik, ki je že leta strasten navijač Los Angeles Lakersov, se je novembra moštvu pridružil tudi na enem od njihovih treningov in kasneje pred kamero poklepetal z našim športnim asom.

Govorila sta o slovenski glasbi, harmoniki in se očitno v tem času povezala, saj se zdaj 54-letni glasbeni producent lahko pohvali, da ima v imeniku Dončićevo telefonsko številko. Snoop Dogga so namreč zdaj v enem od intervjujev vprašali, kateri so njegovi najbolj slavni stiki v imeniku, ta pa se je pohvalil: "Tom Brady, Dr. Dre, tretji pa bi bil Luka," kateremu je zvezdnik nadel vzdevek "LuCuh".