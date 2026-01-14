Snoop Dogg ponosno: Dončić med najbolj slavnimi imeni v njegovem imeniku

Legendarni raper Snoop Dogg že nekaj časa ne skriva več svoje navdušenosti nad slovenskim košarkarjem Luko Dončićem. Glasbenik, ki je že leta strasten navijač Los Angeles Lakersov, se je novembra moštvu pridružil tudi na enem od njihovih treningov in kasneje pred kamero poklepetal z našim športnim asom.
Govorila sta o slovenski glasbi, harmoniki in se očitno v tem času povezala, saj se zdaj 54-letni glasbeni producent lahko pohvali, da ima v imeniku Dončićevo telefonsko številko. Snoop Dogga so namreč zdaj v enem od intervjujev vprašali, kateri so njegovi najbolj slavni stiki v imeniku, ta pa se je pohvalil: "Tom Brady, Dr. Dre, tretji pa bi bil Luka," kateremu je zvezdnik nadel vzdevek "LuCuh".
