Tuja scena

Snoop Dogg ponosno: Dončić med najbolj slavnimi imeni v njegovem imeniku

Los Angeles, 14. 01. 2026 21.09 pred 10 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Snoop Dogg

Snoop Dogg, ki je med svojo dolgoletno in izjemno uspešno kariero spoznal številne zvezdnike in z njimi navezal stik, si poznanstvo z Dončićem šteje v posebno čast. Ameriški raper je v enem od intervjujev naštel najbolj slavne ljudi, katerih kontakt ima v svojem imeniku, in mednje uvrstil tudi našega košarkarja.

Legendarni raper Snoop Dogg že nekaj časa ne skriva več svoje navdušenosti nad slovenskim košarkarjem Luko Dončićem. Glasbenik, ki je že leta strasten navijač Los Angeles Lakersov, se je novembra moštvu pridružil tudi na enem od njihovih treningov in kasneje pred kamero poklepetal z našim športnim asom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Govorila sta o slovenski glasbi, harmoniki in se očitno v tem času povezala, saj se zdaj 54-letni glasbeni producent lahko pohvali, da ima v imeniku Dončićevo telefonsko številko. Snoop Dogga so namreč zdaj v enem od intervjujev vprašali, kateri so njegovi najbolj slavni stiki v imeniku, ta pa se je pohvalil: "Tom Brady, Dr. Dre, tretji pa bi bil Luka," kateremu je zvezdnik nadel vzdevek "LuCuh".

Preberi še Luka Dončić Snoop Doggu: Pred tekmo poslušam glasbo iz moje države
Snoop Dogg Luka Dončić Los Angeles Lakers imenik košarka

