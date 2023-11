Snoop Dogg preslepil svetovno javnost: Genialna marketinška poteza

Mnenja raperjevih sledilcev so sicer deljena. "In vsi ste mislili, da se je odpovedal zeliščni esenciji," je zapisal eden od nič kaj presenečenih oboževalcev, nekateri pa so bili nad preobratom zelo razočarani. "To ne pomeni, da ni nehal kaditi, in da je bila le promocija za oglas. To bi lahko le pomenilo, da je podjetje izkoristilo njegovo odločitev in ponudilo veliko denarja. Snoop morda še vedno ne kadi," je mogoče zaslediti med komentarji. Nekateri sledilci so resnično verjeli zvezdnikovi potezi, obenem pa jim je bil tudi navdih, da storijo enako. Z zapisom so ga želeli spodbuditi, da razkrije še ta del skrivnosti.