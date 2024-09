Snoop Dogg razkril skrivnosti za uspešen zakon, sam je poročen že 27 let

Pevec Snoop Dogg je kljub dolgoletnemu zakonu še vedno močno zaljubljen in navdušen nad svojo soprogo Shante Broadus. "Je odlična mati, čudovita babica, odlična žena in odlična prijateljica," je med drugim povedal o ženi. V novem intervjuju pa je zvezdnik delil tudi nasvete za dolgoročen in uspešen zakon.

Snoop Dogg je nad svojo ženo Shante Broadus navdušen vse od svojih najstniških let, ko sta se v 80.letih spoznala v srednji šoli. "Razume me," je povedal 52-letnik o svoji prav tako 52-letni ženi, s katero je poročen 27 let. "Je odlična mati, čudovita babica, odlična žena in odlična prijateljica. Ve, kako pritisniti na vse moje gumbe, da se obnašam, kot je potrebno in to mi je všeč." Njuna pot ni bila lahka. Potem ko sta se leta 1997 poročila, se je par, ki ima tri otroke in številne vnuke, na kratko razšel leta 2004, nato pa štiri leta kasneje obnovil svoje zaobljube.

"V takšnih odnosih je na začetku težko, ker je uspeh nov za oba," je pevec povedal v intervjuju za People. "Pri nekaterih stvareh sem namreč želel, da ima vpliv nanje in pri njih sodeluje, pri nekaterih pa tega nisem želel, saj sem jo hotel zaščititi. Dobro za moje slabo je namreč ona." Tudi pevec v njuno razmerje prinaša veliko kvalitetnih lastnosti in odlik:"Sem ljubeč, skrben mož, ki za svojo družino poskrbi tudi finančno. Moja žena ni nikoli delala, niti dneva v življenju, in mi je všeč, da sem v položaju, kjer ji ni treba delati. Jaz delam, ona pa je moja hrbtenica," je dejal in dodal:"Z leti je zrasla z mano, da ve, kaj in kako počnem stvari, ter mi daje ustrezen prostor. Stvari, pri katerih mi je pomagala, so potrpežljivost, razumevanje o družini, čas za družino in prenehanje iskanja izgovorov."

