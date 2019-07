Snoop Dogg: So svetovne prvakinje in dobijo samo drobiž. Neverjetno

Ameriške nogometašice so še naprej neprekosljive in ostajajo številka ena na svetu. Snoop Dogg tako poziva, da si zaslužijo več denarja.

Ženski nogomet v svetu postaja vse bolj priljubljen, kar dokazujejo tudi polni stadioni letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v Franciji. A to je v ospredje svetovne javnosti postavilo tudi plačno neenakost v svetu nogometa – najodločneje so se temu zoperstavile Američanke in se odločile za tožbo proti ameriški nogometni zvezi.

Ameriška ženska nogometna reprezentanca pa je bila zadnje čase v ospredju tudi zaradi spora z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Megan Rapinoeje tako javno oznanila, da v primeru zmage na svetovnem prvenstvu ne namerava obiskati Bele hiše, kot je sicer običaj. Zmaga jim je tudi uspela. Z zmago proti Nizozemski so tako brez težav ubranile naslov svetovnih prvakinj.

Megan, ki je bila prva strelka kot tudi najboljša posameznica, je tako po zmagi znova dregnila z vprašanjem o plačilu: "Mislim, da smo vsi pripravljeni, da se vprašanje o plači premakne naprej. Dovolj je vprašanj – a si zaslužimo to, ali bi morale biti plače enake, je trg isti ... Bla bla bla ... Vsi smo utrujeni zaradi tega vprašanja, navijači, igralke, tudi pokrovitelji. Čas je, da naredimo naslednji korak. Kako skrbimo za ženski nogomet po svetu? Kaj lahko pri tem stori FIFA?"

Burna debata je segla v kar nekaj segmentov, tako v športnem svetu, kot tudi v glasbenem. Zdaj se je oglasil tudi sloviti ameriški glasbenik Snoop Dogg in v svojem slogu zažugal odgovornim: "Velik vzklik ženski ameriški nogometni ekipi za njihovo četrto zmago. Plačane so le okoli 80 tisoč, medtem ko moški za enak dosežek dobi okoli 446 tisoč evrov – pa so navadno sranje, nikoli ne zmagajo, ne uspe jim priti niti skozi usrano prvo rundo. Ženske si zaslužijo ta denar. So svetovne prvakinje in dobijo samo drobiž. Neverjetno ..."