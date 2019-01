So Bradleyju storili krivico? Lady Gaga spregovorila

Bradley Cooper , glavni igralec in režiser filma Zvezda je rojena (A Star Is Born),je bil nominiran za oskarja v kategoriji najboljši igralec v glavni vlogi, najboljši prirejeni scenarij, film Zvezda je rojenapaje bič med drugim nominiran tudi za najboljši film, vsega skupaj pa je prejel osem nominacij.

''No, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Ampak na koncu dneva on (Bradley) ve, da je v mojih očeh najboljši režiser in v očeh celotne igralske zasedbe. Vem, da je zelo vesel, da smo bili vsi nominirani in da je bil film priznan. Vsi smo zaradi tega vzhičeni, ker so nas opazili," je za Los Angeles Times povedala Bradleyjeva soigralka v filmu Lady Gaga, ki je prejela nominacijo za najboljšo igralko v glavni vlogi.