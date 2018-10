So jagenjčki obmolknili tudi na rdeči preprogi?

Na podelitvi glasbenih nagrad American Music Awards so se po rdeči preprogi sprehodili številni zvezdniki v različnih dizajnerskih kreacijah. Nekateri so s svojimi čudovitimi oblekami in modnimi kombinacijami naravnost navdušili, drugi so s svojo izbiro oblačil vse navzoče pustili odprtih ust. Nekaj podobnega je storila Moriah Rose Pereira, 23-letna glasbenica, znana pod umetniškim imenom Poppy.