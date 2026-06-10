So Knicksi izgubili zaradi torbice?

Jordyn Woods, manekenka in lastnica modne znamke Woods by Jordyn, že celotno sezono lige NBA zvesto obiskuje tekme svojega zaročenca Karla-Anthonyja Townsa. 30-letnica je na obračune vselej prišla urejena, na njene modne odločitve pa so vse od uvrstitve Knicksov v finale pozorni tudi tisti športni privrženci, ki jih moda navadno ne zanima.
Woods je v svojo garderobo namreč že v času končnice lige vključila oranžno torbico, za katero se zdi, da prinaša srečo. Vsakič, ko je z njo prišla na obračun, so Knicksi namreč slavili. In ker sta vraževernost ter šport vselej prepletena, je zvezdnica navijačem obljubila, da jo bo s seboj prinesla na vse tekme. Nato pa ji je načrte prekrižal ameriški predsednik Donald Trump.
Potem ko so Knicksi zmagali na prvih dveh tekmah finala, se je tretjega obračuna z ekipo San Antonio Spurs v Madison Square Gardnu udeležil tudi Trump, kar je pomenilo še dodatno okrepitev že tako strogih varnostnih ukrepov. V dvorano tako ni bil dovoljen vnos torbic, pravila pa se je morala držati tudi Jordyn Woods.
Manekenka je sicer skušala "pretentati" sistem in je iz svoje torbice ustvarila par oranžnih sandalov, a to Knicksom ni pomagalo, saj so z rezultatom 115:111 na koncu morali priznati premoč nasprotnika. Četrta tekma dvoboja za naslov bo v noči na četrtek po srednjeevropskem času. In navijači Knicksov upajo, da bo tam tudi "srečna" torbica.
Madison Square Garden, pogosto imenovan kar 'MSG' ali 'The Garden', je znamenita večnamenska dvorana v New Yorku. Velja za eno najbolj znanih prizorišč na svetu in je dom košarkarske ekipe New York Knicks. Skozi desetletja je gostila nešteto zgodovinskih športnih dogodkov, vključno z boksarskimi dvoboji za naslov svetovnega prvaka, koncerti legendarnih glasbenikov in pomembnimi političnimi dogodki, zaradi česar ima status kulturne ikone.
Vraževerje v športu se nanaša na prepričanje, da lahko določena dejanja, predmeti ali rituali vplivajo na izid tekme, čeprav za to ni znanstvenih dokazov. Športniki in navijači pogosto razvijejo rutine, kot so nošenje srečnih oblačil, uživanje določene hrane pred tekmo ali izvajanje specifičnih gibov, saj jim to daje občutek nadzora in psihološko stabilnost v nepredvidljivih situacijah, kjer je pritisk za zmago izjemno visok.
Karl-Anthony Towns je eden najvidnejših profesionalnih košarkarjev v ligi NBA, znan po svoji vsestranskosti na igrišču. Kot center, ki je sposoben metati z razdalje in dominirati pod obročem, je postal ključni igralec za svoje moštvo. Njegova kariera vključuje številne nastope na tekmah zvezd (All-Star) in priznanja za izjemne individualne dosežke, zaradi česar velja za enega najbolj prepoznavnih obrazov sodobne košarke.
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