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Tuja scena

So Knicksi izgubili zaradi torbice?

New York, 10. 06. 2026 08.53 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
E.M.
Torbica, ki Knicksom domnevno prinaša srečo

Navijači ekipe New York Knicks te dni ne spijo veliko. Njihovo moštvo ima namreč zelo lepo priložnost, da prvič po letu 1973 osvoji pokal lige NBA. Knicksi so zmagali na prvih dveh tekmah finala, v tretjem obračunu pa je slavila ekipa San Antonio Spurs. Je bilo za poraz Newyorčanov krivo dejstvo, da zaradi prisotnosti predsednika Trumpa v dvorano ni bil dovoljen vnos torbic in posledično zaročenka košarkarja Karla-Anthonyja Townsa s seboj ni imela "srečne" torbice, za katero številni verjamejo, da ima posebne moči?

Jordyn Woods, manekenka in lastnica modne znamke Woods by Jordyn, že celotno sezono lige NBA zvesto obiskuje tekme svojega zaročenca Karla-Anthonyja Townsa. 30-letnica je na obračune vselej prišla urejena, na njene modne odločitve pa so vse od uvrstitve Knicksov v finale pozorni tudi tisti športni privrženci, ki jih moda navadno ne zanima.

Jordyn Woods s torbico, ki Knicksom domnevno prinaša srečo
Jordyn Woods s torbico, ki Knicksom domnevno prinaša srečo
FOTO: Profimedia

Woods je v svojo garderobo namreč že v času končnice lige vključila oranžno torbico, za katero se zdi, da prinaša srečo. Vsakič, ko je z njo prišla na obračun, so Knicksi namreč slavili. In ker sta vraževernost ter šport vselej prepletena, je zvezdnica navijačem obljubila, da jo bo s seboj prinesla na vse tekme. Nato pa ji je načrte prekrižal ameriški predsednik Donald Trump.

Potem ko so Knicksi zmagali na prvih dveh tekmah finala, se je tretjega obračuna z ekipo San Antonio Spurs v Madison Square Gardnu udeležil tudi Trump, kar je pomenilo še dodatno okrepitev že tako strogih varnostnih ukrepov. V dvorano tako ni bil dovoljen vnos torbic, pravila pa se je morala držati tudi Jordyn Woods.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Manekenka je sicer skušala "pretentati" sistem in je iz svoje torbice ustvarila par oranžnih sandalov, a to Knicksom ni pomagalo, saj so z rezultatom 115:111 na koncu morali priznati premoč nasprotnika. Četrta tekma dvoboja za naslov bo v noči na četrtek po srednjeevropskem času. In navijači Knicksov upajo, da bo tam tudi "srečna" torbica.

Razlagalnik

Madison Square Garden, pogosto imenovan kar 'MSG' ali 'The Garden', je znamenita večnamenska dvorana v New Yorku. Velja za eno najbolj znanih prizorišč na svetu in je dom košarkarske ekipe New York Knicks. Skozi desetletja je gostila nešteto zgodovinskih športnih dogodkov, vključno z boksarskimi dvoboji za naslov svetovnega prvaka, koncerti legendarnih glasbenikov in pomembnimi političnimi dogodki, zaradi česar ima status kulturne ikone.

Vraževerje v športu se nanaša na prepričanje, da lahko določena dejanja, predmeti ali rituali vplivajo na izid tekme, čeprav za to ni znanstvenih dokazov. Športniki in navijači pogosto razvijejo rutine, kot so nošenje srečnih oblačil, uživanje določene hrane pred tekmo ali izvajanje specifičnih gibov, saj jim to daje občutek nadzora in psihološko stabilnost v nepredvidljivih situacijah, kjer je pritisk za zmago izjemno visok.

Karl-Anthony Towns je eden najvidnejših profesionalnih košarkarjev v ligi NBA, znan po svoji vsestranskosti na igrišču. Kot center, ki je sposoben metati z razdalje in dominirati pod obročem, je postal ključni igralec za svoje moštvo. Njegova kariera vključuje številne nastope na tekmah zvezd (All-Star) in priznanja za izjemne individualne dosežke, zaradi česar velja za enega najbolj prepoznavnih obrazov sodobne košarke.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI4

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slayer2
10. 06. 2026 10.03
Če ni Putin kriv,je pa Trump,a ne,daleč ste prišli!!!
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0 0
ABoZo
10. 06. 2026 09.53
V New Yorku (podobno kot v LAju) bodo Trumpa vedno izžvižgali. Zakaj? Zato ker tam živijo dekadenti kot opisuje članek. Neka kvazi elita, wokerji, lgbtjevci v glavnem Sodoma in Gomora današnjega časa. In ko verjameš, da ti pri košarki prinese srečo torbica - tu ti tudi Freud več ne more pomagati. In na tem področju dam Trumpu prav - to ideologijo je treba zradirat...
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+3
4 1
slovenec123456
10. 06. 2026 09.56
Izrazas se kot pravi Nacist!
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-3
0 3
Razumnež
10. 06. 2026 10.01
lepa :D
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0 0
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