So Knicksi izgubili zaradi torbice?

Jordyn Woods , manekenka in lastnica modne znamke Woods by Jordyn, že celotno sezono lige NBA zvesto obiskuje tekme svojega zaročenca Karla-Anthonyja Townsa . 30-letnica je na obračune vselej prišla urejena, na njene modne odločitve pa so vse od uvrstitve Knicksov v finale pozorni tudi tisti športni privrženci, ki jih moda navadno ne zanima.

Woods je v svojo garderobo namreč že v času končnice lige vključila oranžno torbico, za katero se zdi, da prinaša srečo. Vsakič, ko je z njo prišla na obračun, so Knicksi namreč slavili. In ker sta vraževernost ter šport vselej prepletena, je zvezdnica navijačem obljubila, da jo bo s seboj prinesla na vse tekme. Nato pa ji je načrte prekrižal ameriški predsednik Donald Trump.

Potem ko so Knicksi zmagali na prvih dveh tekmah finala, se je tretjega obračuna z ekipo San Antonio Spurs v Madison Square Gardnu udeležil tudi Trump, kar je pomenilo še dodatno okrepitev že tako strogih varnostnih ukrepov. V dvorano tako ni bil dovoljen vnos torbic, pravila pa se je morala držati tudi Jordyn Woods.