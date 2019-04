So ljudje z odvečnimi kilogrami v filmih na slabšem?

James Corden je ugotavljal, da so ljudje močnejše postave kvečjemu za vloge smešnih prijateljev bolj atraktivni zvezdi in da se v filmih ali serijah nikoli ne zaljubijo ali seksajo.

Voditelj oddaje The Late Late ShowJames Corden je v podcastu David Tennant Does A Podcast spregovoril o zanimivi temi, in sicer, zakaj ljudje nekoliko močnejše postave v filmih nikoli ne seksajo.

Corden, ki je tudi sam občasno igralec, je tako obžaloval, da na filmu in televiziji nikoli ne vidimo igralcev in igralk močnejše postave, ki bi se zaljubili ali imeli spolne odnose.

Po njegovem so tako "debeluhi" kvečjemu za vloge smešnih prijateljev bolj atraktivni zvezdi, redko kdaj pa imajo tudi sami osrednjo vlogo.

"Nikoli se ne zaljubiš, nikoli ne seksaš, tako na velikem kot malem ekranu, nikomur se ne zdiš privlačen," je potarnal in ugotavljal 40-letnik.

Hkrati je Tennantu tudi sam priznal, da ni dobil vlog in se je zato lotil pisanja scenarijev, kar je potem vodilo v soustvarjanje uspešne serije Gavin & Stacey.