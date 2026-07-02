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Tuja scena

So poročne priprave v resnici le del krinke?

New York, 02. 07. 2026 13.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Taylor Swift in Travis Kelce

Vse oči so te dni uprte v legendarno newyorško dvorano Madison Square Garden, v kateri naj bi si Taylor Swift in Travis Kelce ta konec tedna obljubila večno zvestobo. Pred dvorano že dneve kampirajo številni mediji, pevkini zagreti oboževalci pa so prepričani, da je vse skupaj krinka ter da se bo pravo slavje odvilo daleč proč od radovednih oči javnosti.

Se bo Taylor Swift, zvezdnica, ki, če to želi, svojo zasebnost skriva bolje kot kateri koli znan obraz, poročne zaobljube res izmenjala v središču New Yorka? To se ure pred domnevnim začetkom slavja sprašujejo njeni zvesti oboževalci, ki so prepričani, da so tako javne priprave na veliki dan le del krinke in da bo pretkana Swiftova v resnici usodni da dahnila daleč proč od newyorškega medijskega vrveža.

So poročne priprave v resnici le del krinke?
So poročne priprave v resnici le del krinke?
FOTO: AP

Če poročanja medijev držijo, bosta Taylor in Travis Kelce že danes gostila večerjo za okoli 100 povabljencev, petek, 3. julij, pa naj bi nato nastopil veliki dan. Po poročanju portala PageSix, ki se sklicuje na dobro obveščeni anonimni vir, naj bi se vrata Madison Square Gardna za svate odprla ob treh popoldne (ob devetih zvečer po slovenskem času, op. a.). Tako imenovana ura za koktajl naj bi se uradno začela uro pozneje, obred pa ob pol šestih zvečer (ob pol polnoči po slovenskem času, op. a.).

Uro pozneje naj bi nato nastopil čas za zabavo, ki naj bi trajala pozno v noč. Po poročanju tujih medijev naj bi na poroko bilo vabljenih več kot 1000 gostov, med katerimi so številni znani obrazi, tudi Selena Gomez, Gigi Hadid, Suki Waterhouse, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, Cara Delevingne, Patrick Mahomes in Jason Kelce.

So poročne priprave v resnici le del krinke?
So poročne priprave v resnici le del krinke?
FOTO: AP

Dneve pred domnevnim dogodkom je v legendarno dvorano zapeljalo več tovornjakov, na nekaterih pa so radovedni očividci opazili napis "zabava na vrtu". V objektive so bili ujeti tudi delavci, ki so v areni postavljali rdečo preprogo, a jo tik zatem hitro odmaknili. Nekateri portali poročajo tudi o domnevnem "gromozanskem gradu", ki naj bi ga znotraj arene postavila zaljubljenca.

Po poročanju portala PageSix naj bi par v New Yorku prav tako zaprosil za dovoljenje za zaprtje nekaterih ulic okoli dvorane – zanimivo, ravno v dneh, ko Američani praznujejo dan neodvisnosti in bo mesto preplavljeno z množico ljudi.

Ali se bo slavje zares odvilo v mestu, ki nikoli ne spi, ali pa je morda vse zares le del krinke, bo znano v naslednjih dneh.

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