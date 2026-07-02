Se bo Taylor Swift, zvezdnica, ki, če to želi, svojo zasebnost skriva bolje kot kateri koli znan obraz, poročne zaobljube res izmenjala v središču New Yorka? To se ure pred domnevnim začetkom slavja sprašujejo njeni zvesti oboževalci, ki so prepričani, da so tako javne priprave na veliki dan le del krinke in da bo pretkana Swiftova v resnici usodni da dahnila daleč proč od newyorškega medijskega vrveža.

So poročne priprave v resnici le del krinke? FOTO: AP

Če poročanja medijev držijo, bosta Taylor in Travis Kelce že danes gostila večerjo za okoli 100 povabljencev, petek, 3. julij, pa naj bi nato nastopil veliki dan. Po poročanju portala PageSix, ki se sklicuje na dobro obveščeni anonimni vir, naj bi se vrata Madison Square Gardna za svate odprla ob treh popoldne (ob devetih zvečer po slovenskem času, op. a.). Tako imenovana ura za koktajl naj bi se uradno začela uro pozneje, obred pa ob pol šestih zvečer (ob pol polnoči po slovenskem času, op. a.). Uro pozneje naj bi nato nastopil čas za zabavo, ki naj bi trajala pozno v noč. Po poročanju tujih medijev naj bi na poroko bilo vabljenih več kot 1000 gostov, med katerimi so številni znani obrazi, tudi Selena Gomez, Gigi Hadid, Suki Waterhouse, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, Cara Delevingne, Patrick Mahomes in Jason Kelce.

So poročne priprave v resnici le del krinke? FOTO: AP