So Simpsonovi predvideli zrušitev mostu v Baltimoru?

So imeli Simpsonovi znova prav? So bili znova jasnovidni in predvideli zrušitev mostu v Baltimoru? To se sprašujejo uporabniki na spletu, po tem ko je na omrežju X zaokrožila fotografija, na kateri Homer Simpson šokirano opazuje trk velike ladje v most.

26. marca se je v ameriškem mestu Baltimore zgodila huda nesreča. V jutranjih urah je v most Francisa Scotta Keyja trčila velika tovorna ladja, most pa se je nato zrušil in pod sabo pokopal več ljudi. Na spletu so se hitro razširile številne teorije, med drugim tudi ta, da so nesrečo že pred časom predvideli kultni Simpsonovi. Ali je to res?

Na omrežju X je moč najti več objav, ki namigujejo, da so ustvarjalci serije napovedali tragično nesrečo. Med njimi je tudi fotografija, ki prikazuje Homerja Simpsonova, ki šokirano opazuje trk velike ladje v most, medtem ko po vodi plava tovor. In kljub temu, da so se Simpsonovi v preteklosti izkazali za jasnovidne, temu tokrat ni tako.

