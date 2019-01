Oboževalci besni: So 'Spajsice' našle zamenjavo za Victorio?

Britanska glasbena skupina Spice Girls je bila ustanovljena leta 1994, tvorilo pa jo je pet članic – Victoria Adams (poročena Beckham) kot Posh Spice, Melanie Brown kot Scary Spice, Melanie Chisholm kot Sporty Spice,Emma Bunton kot Baby Spice in Geri Halliwellkot Ginger Spice. V času delovanja so tako postale ene izmed najbolj ikoničnih dekliških glasbenih skupin v zgodovini.

Na začetku lanskega novembra pa je med oboževalci završalo, kajti petčlanska skupina je napovedala, da se vrača na velike odre, a v nekoliko okrnjeni podobi, saj bo nastopala brez ene izmed ustanoviteljic, Victorie oziroma Posh Spice. "Prepričana sem, ko jih bom videla na odru, se bom počutila malce zapostavljeno, kajti del mene bo vedno v tej skupini," je dejala, ko je zavrnila ponudbo o vrnitvi. Ostala štiri dekleta pa so bila še vedno prepričana, da bodo oživitev zasedbe izpeljale čim bolje, čeprav bo manjkala ena članica zasedbe.

Zdaj pa so britanski mediji zapisali, da naj bi vseeno čutile prazno mesto in šle so v iskanje nove članice. Mel C pa naj bi že našla nekoga. In to je Saara Aalto, lanskoletna finska predstavnica na Evroviziji, leta 2016 pa je na britanskem tekmovanju X Factor zasedla 2. mesto. Oboževalci pa nad tem niso ravno navdušeni, nekateri celo pravijo, da bodo v tem primeru bojkotirali koncerte.

Britanski mediji pišejo tudi, da naj bi Mel B pripravila tudi seznam gostov na koncertih, ciljala naj bi na današnje velike glasbene zvezde, kot so Taylor Swift, Katy Perryin Adele.