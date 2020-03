Sodba Harveyju Weinsteinu: 'Danes se je svet preusmeril v pravičnost'

Kot smo že poročali, je sodnik na newyorškem sodišču izrekel kazen nekdanjemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu , ki ga je porota 24. februarja spoznala za krivega spolnega napada prve in posilstva tretje stopnje. Zloglasni producent je dobil 23 let zapora.

Na sodbo so se odzvali že mnogi, tudi zvezdnice, ki so producenta obtožile neprimernega obnašanja ali hujših spolnih prestopkov.

Rose McGowan, ki je osramočenega filmskega producenta obtožila posilstva, se je tako že odzvala na njegovo zaporno kazen. Igralka sicer tožbe ni mogla vložiti na sodišče, ker je njen primer spadal pod zastarane, toda igralka je pomagala spodbuditi gibanje #metoo, ki je razkrilo več oseb v Hollywoodu zaradi spolnih kršitev. Zvezdnica je bila na Twitterju kratka in jedrnata: "Naj nas to osvobodi."

"To mi daje ponovno upanje v ameriškem pravosodnem sistemu – da bo ustrezen postopek deloval, da bodo verjeli žrtvam ter da bo pravica izvršena," je tvitnila igralka Reese Witherspoon: "Hvala vsem novinarjem in publikacijam, ki so vztrajali pri pripovedovanju zgodb preživelih, kljub nenehnim pritiskom in grožnjam, in to zgodbo pripeljali na svetlo," je še dodala.

Mira Sorvino je zapisala, da je ob novici glede sodbe zajokala: "23 let. Harvey Weinstein je bil zaradi kaznivih dejanj posilstva in spolnega napada obsojen na 23 let zapora. Dobesedno sem presenečena jokala, hvaležna sem, da je pravosodni sistem danes deloval v imenu vseh njegovih žrtev."