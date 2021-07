Sodišče izdalo nalog za aretacijo igralca Kyla Masseyja

Igralec, gledalcem poznan po vlogi Coryja Baxterja v seriji That’s So Raven, je bil namreč obsojen neprimerne komunikacije z mladoletno osebo, potem ko ga je 13-letno dekle obtožilo, da ji je med decembrom 2018 in januarjem 2019 pošiljal fotografije z eksplicitno vsebino. Neprimerna komunikacija med zvezdnikom in dekletom naj bi potekala prek platforme Snapchat, kjer naj bi ji zvezdnik pošiljal eksplicitna sporočila, fotografije ter videoposnetke. Primer je povezan s civilno tožbo, v kateri ga družina dekleta toži za nekaj več kot 1,2 milijona evrov, družina pa se je odločila kontaktirati šerifovo okrožno pisarno po tem, ko so Masseyjevi odvetniki sporočili, da naj zvezdnik ne bi imel dovolj denarja za poravnavno tožbo. Oblasti so nato lani začele preučevati primer.