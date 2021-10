Sodišče odločilo, da Nicki Minaj ni ignorirala tožbe o nadlegovanju

Nicki Minaj in njenega moža Kennetha Pettyja toži ženska, ki je bila pred leti žrtev posilstva Pettyja. Jennifer Hough je avgusta vložila tožbo zoper zakonca, saj naj bi jo ta nadlegovala in zastraševala, če ne umakne prvotnih izjav iz leta 1995, ko je sodišče Pettyja obtožilo posilstva in ga za nekaj let poslalo za zapahe. Jennifer je pred mesecem prvič stopila pred javnost in v televizijski oddaji povedala svojo plat zgodbe.

Sodišče je odločilo, da Nicki Minaj ni ignorirala tožbe, ki jo je vložila Jennifer Hough zoper njo in njenega moža, Kennetha Pettyja. Jennifer zakonca obtožuje, da sta ji grozila in ponujala podkupnino, v zameno pa naj bi umaknila svoje pričanje iz leta 1995, ko je Pettyja obtožila posilstva, ki se je zgodilo leto prej. Ta je par tožila še za ignoriranje tožbe, a je sodišče tožbo zavrnilo, saj je Nicki dokazala, da si je med tem časom iskala pravnega zastopnika.

icon-expand Nicki Minaj in mož Kenneth Petty FOTO: Profimedia

Jennifer je sodišče zaprosila, naj zakonca spozna za kriva v zvezi z ignoriranjem tožbe, zvezdnica in njen mož pa naj ji zato izplačata odškodnino v vrednosti 17 milijonov evrov. Sodišče v zvezni državi New York je njeno prošnjo zavrnilo, v obrazložitvi pa zapisalo, da je Nicki v tem času iskala odvetnika. A to ne velja za Pettyja, za katerega je sodišče navedlo, da se na tožbo ni odzval, zato bo sodišče nadaljevalo postopek zoper njega. Raperka je v svoji izjavi pred nekaj dnevi dejala, da je mislila, da je najela odvetnika konec meseca septembra, a je zaradi napak v komunikaciji prišlo do zamude plačila odvetniškemu uslužbencu. Zgodbo je v izjavi potrdil tudi njen odvetnik, Judd Burstein.

Leta 2020 so policisti na avtocesti v Los Angelesu ustavili Kennetha Pettyja, kjer so med rutinskim postopkom ugotovili, da je ta registriran spolni prestopnik v državi New York, a se je ob selitvi v Kalifornijo pozabil registrirati v tej zvezni državi. Petty je na sodišču priznal, da je to res, zato mu bodo januarja 2022 določili kazen za ta prekršek.