Sodišče odločilo: nadaljevanje sojenja pevcu R. Kellyju avgusta

Sodišče je v primeru R. Kelly odločilo, da se bo sojenje nekdaj priljubljenemu pevcu nadaljevalo avgusta. To je bilo zaradi pandemije že štirikrat preloženo. Zvezni sodnik je sporočil, da naj bi se tokrat sojenje le nadaljevalo, pevec pa je med tem časom že v zaporu. Tokrat mu sodijo zaradi izsiljevanja in trgovine z ljudmi.

Pomočnica ameriškega pravobranilca Elizabeth Geddes je na virtualnem zaslišanju okrajni sodnici Ann Donnellydejala, da bodo tožilci začeli "proces premestitve R. Kellyja iz Chicaga v Brooklyn, kjer mu bodo prav tako sodili".

icon-expand R. Kelly FOTO: Profimedia

Pevec uspešnice I Believe I Can Fly je trenutno v zaporu v Chicagu, kjer prestaja kazen posebne zvezne obtožnice, ki vključuje obtožbe posedovanja otroške pornografije, spolnega izkoriščanja otrok in mladoletnic ter goljufanja ameriške države. Po končanem sojenju v Brooklynu bodo trikratnemu dobitniku nagrade grammy sodili še v Chicagu.

Sodnica je med tem zagotovila, da so ostala sojenja v New Yorku v teku, zagotovljeni pa so tudi vsi varnostni ukrepi, ki v teh časih veljajo. "Sojenje bo potekalo normalno, kolikor je pač to v teh časih mogoče," je dejala sodnica. "Komunikacija morda res poteka prek slušalk, vendar je delovala pri drugih sojenjih, zato me to ne skrbi preveč,"je še izpostavila.

Pevcu in nekdanjemu zvezdniku, katerega pravo ime je Robert Sylvester Kelly, sodijo že od leta 2019. Prve obtožbe so bile podane po izidu dokumentarnega filma Preživeti R. Kellyja (Surviving R. Kelly), v katerem so bila opisana grozodejstva, ki jih je prestajalo sedem žensk in deklet, vključno z njegovo ženo.