Sodišče odobrilo poravnavo skoraj 14 milijonov evrov za žrtve Harveyja Weinsteina

Kot poroča ameriški CNN, naj bi jim v začetku tega tedna ameriško stečajno sodišče potrdilo, da so končno dosegli dogovor o poravnavi odškodnine za žrtve Harveyja Weinsteina , njegovega brata in tudi njegovega podjetja Weinstein Company.

"Res je, da je sodnica Mary Walrath na današnji obravnavi potrdila načrt poravnave,"je v ponedeljek, 25. januarja, za CNN povedal odvetnik Paul Zumbroin dodal, da so 'zadovoljni s sodbo sodnice, še posebej ker zdaj (v času pandemije) obstaja mehanizem, ki žrtvam omogoča sprejem odškodnine, ne da bi morale te prenašati stike in negotovosti sodnih postopkov'.

PodjetjeWeinstein Company Holdings LLC in 54 pridruženih podjetij je marca 2018 vložilo zahtevek za stečaj. Kasneje so bila vsa podjetja prodanaLantern Capitalu, podjetju, ki ima sedež v Dallasu. Lantern Capital je vsa podjetja kupil za 252 milijonov evrov. Podjetje je v skladu z načrtom ustvarilo tudi sklad za odškodninske zahtevke zaradi spolnih kršitev, ki znaša 33 milijonov evrov. Ustanovili so še likvidacijski sklad za plačilo odškodninskih zahtevkov za spolno nedopustnost v skladu s sodnimi dokumenti. Likvidacijskemu skladu so namenili 15 milijonov evrov. Iz teh dveh skladov bodo črpali sredstva za odškodnino žrtvam. Sodnica Walrathova je povedala, da bodo žrtve s tem denarjem dobile 'minimalno, če sploh kakšno, poplačilo za to, kar jim je bilo storjeno'.

Poravnava 14 milijonov evrov bo razdeljena med več kot 50 žrtev Harveyja Weinsteina. Žrtve, ki so dokazale najresnejše obtožbe, bodo dobile približno 410 tisoč evrov ali več.