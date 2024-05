Sodišče Polanskega oprostilo obrekovanja igralke Charlotte Lewis

Charlotte Lewis je marca na sodišču v Parizu povedala, da je postala žrtev "kampanje blatenja" , ki ji je "skoraj uničila" življenje, po tem, ko je spregovorila o zlorabah, ki so se zgodile v 80. letih minulega stoletja. "Posilil me je," je poudarila 56-letna igralka in pojasnila, da je potrebovala čas, da je lahko poimenovala dogodek v Parizu, ko je bila stara 16 let. Marčevske obravnave se 90-letni filmski ustvarjalec ni udeležil.

Po pisanju AFP je izvlekel izvod članka iz leta 1999 v nekdanjem britanskem tabloidnem časopisu News of the World in v njem citiral igralko, ki naj bi dejala: "Želela sem si biti njegova ljubica." Igralka, ki trdi, da njene besede v intervjuju niso bile točno povzete, je vložila pritožbo zaradi obrekovanja, s čimer je režiser po francoski zakonodaji avtomatično obtožen. Pariško sodišče tako danes ni odločalo o tem, ali je šlo za posilstvo, temveč o tem, ali je Polanski v intervjuju za Paris Match obrekoval igralko.

Polanski, ki se je podpisal pod filmske uspešnice, kot so Rosemaryjin otrok, Kitajska četrt, Podnajemnik, Deklica in smrt ter Pisatelj, se sicer sooča z več drugimi obtožbami spolnega nasilja. Med drugim zoper njega v ZDA že več kot 40 let poteka sodni postopek zaradi spolne zlorabe takrat 13-letne Samanthe Geimer, ki je zdaj stara 60 let. Polanski je sicer priznal nedovoljen spolni odnos z mladoletnico, a pred izrekom sodbe pobegnil v Evropo. Od takrat večinoma živi v Franciji in se izogiba državam, ki imajo z ZDA sklenjen sporazum o izročitvi.