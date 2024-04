Sodišče potrdilo obsodbo: R. Kellyju 20 let zaporne kazni

Ameriško zvezno prizivno sodišče je v petek potrdilo 20-letno zaporno kazen za nekdanjega R&B zvezdnika, 57-letnega R. Kellyja, zaradi proizvodnje otroške pornografije in spolne zlorabe otrok. Po poročanju tujih medijev so s tem zavrnili pritožbo odvetnikov pevca, češ da je primer zastaral.

"Robert Sylvester Kelly je več let zlorabljal mladoletna dekleta. Z uporabo zapletene sheme, da bi žrtve utišal, se je dolgo izogibal posledicam. Ti zločini so ga končno dohiteli," je dejala sodnica Amy St. Eve in potrdila obsodbo R. Kellyja iz leta 2022. Sodišče je tako zavrnilo pevčevo pritožbo o tem, da je primer zastaral. Kellyjeva odvetnica Jennifer Bonjean je pozneje sporočila, da se bo raper sedaj pritožil na vrhovno sodišče. "Razočarani smo nad sodbo, vendar naš boj še zdaleč ni končan," je dodala.

R Kelly FOTO: AP icon-expand

Ameriška zvezna porota v Chicagu je septembra 2022 pevca spoznala za krivega v treh točkah obtožnice, povezanih z otroško pornografijo in v treh točkah, ki ga bremenijo spolne zlorabe otrok. Tožilci so ga na sojenju prikazali kot mojstra manipulacije, ki je izkoriščal svojo slavo za zapeljevanje mladoletnic, ki jih je spolno zlorabljal in jih ob tem tudi snemal. Zdaj je sodišče potrdilo, da bo za omenjen zločin sedel 20 let.