Sodišče razsodilo proti princu Harryju v primeru obrekovanja v medijih

Princ Harry je izgubil svoj prvi boj na sodišču. Britanske sodne oblasti so odločile, da njegove trditve, da je tabloid Daily Mail v članku navajal netočne podatke zgolj zato, da bi ga očrnil, ne držijo. "Članek odraža iskreno mnenje in ne škoduje njegovemu ugledu," so v svojo obrambo zapisali pri Associated Newspapers, založniku tabloida, in sodnik je razsodil v njihovo korist. Postopek se bo sicer še nadaljeval, naslednja obravnava je predvidena v torek prihodnji teden.

Članek, ki ga je omenjen tabloid objavil februarja 2022, navaja, da je 39-letnik namerno zavajal javnost, poskušal prikriti svojo pravno bitko z vlado glede policijske zaščite in da je njegova ekipa za odnose z javnostmi poskušala celotno zgodbo obrniti v prinčevo korist. Nekdanji član kraljeve družine je zato proti tabloidu vložil tožbo, saj naj bi bile informacije netočne, prav tako naj bi ga medij želel prikazati kot lažnivca.

Do omenjenega članka, pozneje pa tudi tožbe, je prišlo zaradi zvezdnikove selitve v Kalifornijo in s tem odpovedi kraljevih dolžnosti in pravic. To je pomenilo tudi, da ne princ Harry ne njegova žena Meghan Markle ali otroka Archie in Lilibeth Diana nimajo zagotovljenega policijskega varovanja v primeru, ko se vrnejo v London. Čeprav je princ zahteval javno zaščito in celo predlagal, da si stroške lahko plačuje sam, je sodišče njegov predlog zavrnilo, sam pa je podal ugovor.