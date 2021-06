Sodišče razveljavilo obsodbo Billa Cosbyja

Igralec bo na prostost odkorakal, potem ko so obsodbo zaradi domnevnih spolnih napadov razveljavili.

Sedaj se je primer očitno pričel razpletati v drugo smer. Zvezdnik je kazen prestajal v kazenski ustanovi Phoenix v zvezni državi Pensilvaniji. Sodniki so v svoji odločitvi zapisali: ''Obsodba Cosbyja in presoja kazni sta razveljavljeni, on pa bo izpuščen.''

Odločitev sodišča je danes izhajala iz dogovora, ki ga je gospod Cosby sklenil z okrožnim tožilcem Bruceom Castorjem leta 2005, v katerem je Castor zavrnil pregon gospoda Cosbyja v zameno za njegovo pričanje med sodnim procesom.

Spomnimo: v zadnjih letih je slavnega komika več kot 60 žensk obtožilo, da jih je omamil in spolno napadel, trenutno pa prestaja desetletno zaporno kazen zaradi spolnega napada na nekdanjo uslužbenko Univerze Temple, Andreo Constand.

Več sledi.