Sodišče še ni odločalo o opustitvi očetovega priimka Shiloh Jolie-Pitt

Ponedeljkovo zaslišanje Shiloh Jolie-Pitt, ki naj bi opustila očetov slavni priimek, je bilo preloženo iz tehničnih razlogov. Sprememba imena za hčer Brada Pitta in Angeline Jolie je bila "odložena, ker sodišče ni pravilno opravilo potrebnega preverjanja preteklosti," je vir povedal za Page Six. Njen odvetnik Peter Levine je v izjavi za isti medij povedal: "Na žalost sodišče ni moglo dokončati preverjanja preteklosti pred današnjim zaslišanjem, zato je bilo zaslišanje prestavljeno na 19. avgust. To je normalno. Vsakdo, ki ima zahtevo za spremembo imena, mora opraviti preverjanje preteklosti, ki ga opravi sodni uradnik, in zaradi pisne napake se je zaslišanje Shiloh prestavilo na nov datum."