Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Sodišče umaknilo obtožbo proti raperju tria Kneecap zaradi terorizma

London, 26. 09. 2025 18.12 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , E.M.
Komentarji
1

Britansko sodišče je umaknilo obtožbo zaradi podpore terorizmu proti Mo Chari, raperju iz severnoirskega tria Kneecap. Proti njemu jo je tožilstvo vložilo, ker naj bi novembra lani med koncertom razvil zastavo proiranskega libanonskega gibanja Hezbolah, ki je v Združenem kraljestvu uvrščeno med teroristične organizacije.

Sodnik je razglasil, da so postopek zaradi postopkovne napake ustavili in da je obtoženec prost. Poudaril pa je, da se ne izreka o vsebini zadeve. Raper je v odzivu poudaril, da odločitev kaže, da so bili poskusi utišanja zelo glasne podpore tria Palestincem neuspešni. "Vedno je šlo za Gazo, za to, kaj se zgodi, če si drzneš spregovoriti," je po razsodbi dejal številnim navdušenim podpornikom, zbranim pred sodiščem v Woolwichu v južnem Londonu.

Sodišče umaknilo obtožbo proti raperju tria Kneecap zaradi terorizma
Sodišče umaknilo obtožbo proti raperju tria Kneecap zaradi terorizma FOTO: Profimedia

"Vaši poskusi, da bi nas utišali, so bili neuspešni, ker imamo mi prav, vi pa ne," je še dejal Mo Chara s palestinsko kefijo okoli vratu in obkrožen z mnogimi podporniki, ki so skandirali Svobodna Palestina. 27-letnika je tožilstvo obtožilo maja, ko je v javnost prišel videoposnetek novembrskega koncerta tria v Londonu, na katerem naj bi razvil zastavo Hezbolaha. Obtožbo, ki so jo vložili v okviru britanske protiteroristične zakonodaje, je zanikal, njegovi odvetniki pa so jo spodbijali, ker so jo vložili prepozno.

Obtožili so ga, da je "zastavo razstavil na tak način ali v takih okoliščinah, da je vzbudil utemeljen sum, da je podpornik prepovedane organizacije". Odkar je bil Hezbolah leta 2019 uvrščen na seznam terorističnih organizacij, je namreč njegova podpora kaznivo dejanje z zagroženo kaznijo do 14 let zapora. Raper je trdil, da ne ve, kako izgleda zastava gibanja, medtem ko je zasedba Kneecap zagotovila, da niso nikoli podpirali Hezbolaha niti palestinskega islamističnega gibanja Hamas.

Trio Kneecap je sicer znan po zavzemanju za pravice govorcev irskega jezika, v katerem tudi izvaja velik del svojih skladb, pa tudi kritikah Velike Britanije in Izraela zaradi vojne v Gazi ter propalestinskih stališčih. S sodnim postopkom se je zloglasnost skupine še povečala, tako da so ji prepovedali vstop v Kanado in na Madžarsko, v Nemčiji in Avstriji pa so odpovedali nekaj njenih koncertov. Trio pa je zaradi sojenja odpovedal vseh 15 koncertov, ki jih je načrtoval med oktobrsko turnejo po ZDA.

Kneecap Mo Chara obtožba gaza palestina
SORODNI ČLANKI

Dua Lipa zanikala, da bi odpustila agenta zaradi proizraelskih stališč

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JOSEPH HAYDN
27. 09. 2025 15.54
+1
Logična poteza. Britanija raje preganja tiste, ki razvijajo britanske zastave
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286