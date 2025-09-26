Sodišče umaknilo obtožbo proti raperju tria Kneecap zaradi terorizma

Sodnik je razglasil, da so postopek zaradi postopkovne napake ustavili in da je obtoženec prost. Poudaril pa je, da se ne izreka o vsebini zadeve. Raper je v odzivu poudaril, da odločitev kaže, da so bili poskusi utišanja zelo glasne podpore tria Palestincem neuspešni. "Vedno je šlo za Gazo, za to, kaj se zgodi, če si drzneš spregovoriti," je po razsodbi dejal številnim navdušenim podpornikom, zbranim pred sodiščem v Woolwichu v južnem Londonu.

"Vaši poskusi, da bi nas utišali, so bili neuspešni, ker imamo mi prav, vi pa ne," je še dejal Mo Chara s palestinsko kefijo okoli vratu in obkrožen z mnogimi podporniki, ki so skandirali Svobodna Palestina. 27-letnika je tožilstvo obtožilo maja, ko je v javnost prišel videoposnetek novembrskega koncerta tria v Londonu, na katerem naj bi razvil zastavo Hezbolaha. Obtožbo, ki so jo vložili v okviru britanske protiteroristične zakonodaje, je zanikal, njegovi odvetniki pa so jo spodbijali, ker so jo vložili prepozno.

Obtožili so ga, da je "zastavo razstavil na tak način ali v takih okoliščinah, da je vzbudil utemeljen sum, da je podpornik prepovedane organizacije". Odkar je bil Hezbolah leta 2019 uvrščen na seznam terorističnih organizacij, je namreč njegova podpora kaznivo dejanje z zagroženo kaznijo do 14 let zapora. Raper je trdil, da ne ve, kako izgleda zastava gibanja, medtem ko je zasedba Kneecap zagotovila, da niso nikoli podpirali Hezbolaha niti palestinskega islamističnega gibanja Hamas.

Trio Kneecap je sicer znan po zavzemanju za pravice govorcev irskega jezika, v katerem tudi izvaja velik del svojih skladb, pa tudi kritikah Velike Britanije in Izraela zaradi vojne v Gazi ter propalestinskih stališčih. S sodnim postopkom se je zloglasnost skupine še povečala, tako da so ji prepovedali vstop v Kanado in na Madžarsko, v Nemčiji in Avstriji pa so odpovedali nekaj njenih koncertov. Trio pa je zaradi sojenja odpovedal vseh 15 koncertov, ki jih je načrtoval med oktobrsko turnejo po ZDA.