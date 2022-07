Sodišče v tožbi britanskega tabloida razsodilo v prid princu Harryju

Sodišče je razsojalo v tožbi princa Harryja , ki jo je februarja vložil proti enemu največjih britanskih medijskih izdajateljev Associated Newspapers Limited (ANL) zaradi obrekovanja v omenjenem članku nedeljske izdaje tabloida Mail on Sunday , poroča britanski BBC na svoji spletni strani.

Po mnenju njegove obrambe so v članku lažno namigovali, da je lagal in skušal cinično manipulirati z javnim mnenjem, da bi poskušal pridobiti policijsko zaščito med bivanjem v Veliki Britaniji. Zapisali so, da je v prvih izjavah lagal, ko je dejal, da je bil vedno pripravljen plačati za varovanje. Prvič naj bi to ponudil šele po obisku v juniju 2021.

Harry je po lastnih trditvah ponudil kritje teh stroškov in zdaj izpodbija zavrnitev notranjega ministrstva na sodišču. Ta postopek še poteka. Po besedah sodnika Justicea Nicklina so v članku Daily Maila morda namigovali, da je princ "poskušal zavajati javnost", kar sodi na področje obrekovanja.