Sodišče zavrnilo možnost nadaljevanja tožbe zoper Lizzo

Prve so tožbo zoper 36-letnico avgusta 2023 vložile tri spremljevalne plesalke, ki so jo obtožile spolnega nadlegovanja in neprimernih komentarjev na račun njihove prekomerne telesne teže. Zvezdnica je njihove trditve kmalu za tem zanika, v izjavi za javnost pa je dejala:"Te senzacionalistične zgodbe so napletle nekdanje zaposlene, ki so javno priznale, da so se na turneji neprimerno in neprofesionalno obnašale."

Zvezdnica in njeno podjetje je sodišče že zaprosilo, da opusti vse obtožbe nekdanjih plesalk, te pa zahtevajo sojenje pred poroto. Aprila letos je pevka, katere pravo ime je Melissa Viviane Jefferson, svojim oboževalcem zagotovila, da se še ne umika iz javnega življenja, čeprav je pred tem na družbenem omrežju zapisala, da je zaključila s tem poglavjem svojega življenja, saj ima dovolj neprimernih in žaljivih komentarjev, ki se nanašajo na njen videz.