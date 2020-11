Sodišče zavrnilo prošnjo Britney Spears, da naj očeta odstranijo kot skrbnika

Jamie je hčerkin skrbnik že vse od leta 2007, ko je Britney doživela javni živčni zlom. Od takrat naprej je pristojen za skoraj vse njene odločitve, za njene finance in njeno karieri. Vse niti so v torej v njegovih rokah, česar pa si pevka več kot očitno ne želi. Ingham je povedal, da Jamie svoje hčerke nikoli ne obvešča o svojih odločitvah in da pevka ne ve, kam odteka njen denar. Tako je Jamie imenoval novega poslovnega menedžerja brez hčerkinega vedenja ali odobrenja. Dodal je celo, da naj bi bil odnos med hčerko in očetom zelo skrhan in da naj že dolgo sploh ne bi govorila. No, odvetnik Jamieja pa trdi, da komunikacijo med njim in njegovo hčerko blokira prav pevkin odvetnik.

SodnicaBrenda Penny je tokratno prošnjo zavrnila, je pa povedala, da ne zavrača nadaljnjih prošenj. Tokrat namreč naj ne bi imela nikakršnih dokazov, da Jamie kakorkoli škoduje Britney, njenemu psihičnemu zdravju in njeni karieri. Je pa sodnica odobrila Britneyjino prošnjo, da je eden od dveh skrbnikov njenega premoženja finančno podjetje Bessemer Trust. Pevkin odvetnik je že napovedal, da se obetajo nove pritožbe.

Očetov odvetnik pa je trdil, da se lahko pevka Jamieju zahvali za njegovo avtoriteto, saj je v zadnjih letih uspel doseči, da se je pevkino premoženje povečalo. Trdi namreč, da je le v nekaj letih poplačal vse njene dolgove in njeno premoženje povišal na 50 milijonov evrov.