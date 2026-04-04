Tuja scena

Sodišče zavrnilo tožbo Blake Lively proti Justinu Baldoniju

New York, 04. 04. 2026 09.28 pred 24 dnevi 3 min branja 4

Avtor:
K.A.
Justin Baldoni in Blake Lively

Blake Lively ni uspelo. Po več kot letu dni, odkar je vložila tožbo proti nekdanjemu sodelavcu pri filmu Konča se z nama, je sodnik v četrtek zavrnil njene dokumente. V njih je režiserja in igralca Justina Baldonija obtoževala spolnega nadlegovanja med snemanjem filma, a je sodnik na koncu odločil, da so bila njegova dejanja izvedena v skladu z likom, ki ga je igral, in niso bila namenjena Blake osebno.

Njena tožba zoper Justina Baldonija, ki jo je vložila pred več kot letom dni in v kateri ga je obtožila spolnega nadlegovanja, je bila zavrnjena. Blake Lively ni dosegla svojega, saj je zvezni sodnik Lewis Liman v četrtek preprosto dejal, da dejanja, ki so jo zmotila na snemanju filma Konča se z nama, niso bila namenjena njej osebno, temveč vlogi, ki jo je igrala.

Blake Lively ni uspelo s tožbo proti Justinu Baldoniju.
Blake Lively ni uspelo s tožbo proti Justinu Baldoniju.
FOTO: Profimedia

Po oceni sodnika naj bi bilo obnašanje Baldonija usmerjeno na lik igralke v določenih prizorih in ne nanjo kot posameznico. To razlikovanje je bilo ključnega pomena za razsodbo. "Kreativni umetniki, pa tudi komiki, morajo imeti določen prostor za eksperimentiranje znotraj meja dogovorjenega scenarija, ne da bi se bali odgovornosti za spolno nadlegovanje," je zapisal sodnik, ki je s svojimi besedami poudaril pomembnost ustvarjalne svobode v filmski industriji, ki ustvarjalcem omogoča interpretacijo vlog in scen na načine, ki so morda provokativni ali kontroverzni, a so namenjeni razvoju zgodbe in lika.

Justin Baldoni je vesel, da je sodišče razsodilo njemu v prid.
Justin Baldoni je vesel, da je sodišče razsodilo njemu v prid.
FOTO: Profimedia

Odvetnica zvezdnice Esra Hudson je na sodišču januarja trdila, da je režiser večkrat šel predaleč in se je odmaknil od scenarija z dodajanjem spolno nazornih, nepotrebnih vsebin. Navedla je primere, kot so plesna scena, v kateri se je Baldoni 'mazilil' z Lively brez njenega privoljenja, in prizor, ko Livelyin lik rojeva, med katerim je bila igralka prisiljena nositi oskudna oblačila in simulirati goloto. Kljub njenim trditvam je bila tožba zdaj, tri mesece kasneje, zavrnjena. Sodnik je ob zaključku sicer ugotovil, da so določena vedenja verjetno prestopila mejo, kar kljub zavrnitvi dela tožbe za spolno nadlegovanje kaže na priznanje obstoječih nepravilnosti.

Čeprav je sodišče zavrnilo tožbo glede spolnega nadlegovanja, s poudarkom na interpretaciji Baldonijevega vedenja v vlogi, primer ni zaključen.

Čeprav je igralka to tožbo izgubila, pa še vedno ostaja v tožbi s produkcijsko hišo Wayfarer Studios, ki je v lasti Baldonija, za katero trdi, da se ji je maščevala po njenih pritožbah o neprimernem vedenju na snemanju. Lively je prepričana, da je bila njeni karieri in ugledu storjena škoda, za katero so krivi strokovnjaki za krizno komuniciranje, ki jih je po njeni tožbi najel Baldoni in so se spravili nanjo v kampanji blatenja, kot jo je poimenovala sama. Sojenje za ta del pritožbe je predvideno 18. maja.

Preberi še Podoben okus za modo pri sodni mediaciji ni pomagal

Zvezdnika, ki sta s svojo sodno dramo popolnoma zasenčila svoj film, sta sredi februarja sicer poskusila s sodno mediacijo, ki jo je odredilo sodišče. Na newyorškem sodišču sta se naključno pojavila v ujemajočih se rožnato-zelenih opravah, a kljub podobnemu okusu za modo nista našla skupnega jezika. Večino dneva sta preživela v ločenih sodnih dvoranah, ob koncu dneva pa sta ločeno zapustila stavbo, šla skozi množico medijev in nista rekla ničesar.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Blake Lively Justin Baldoni It Ends With Us spolno nadlegovanje filmsko snemanje sodna razsodba filmska industrija
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Eliza Dupre
04. 04. 2026 14.42
Ukradla mu je film, in ko se je uprl, je poskušala z vlogo žrtve, ampak so jo izdali posnetki s snemanja in sporočila, iz katerih je jasno razvidno, da ni nobena žrtev. Razen svojega ega in pohlepa.
Odgovori
+4
5 1
Amor Fati
04. 04. 2026 12.25
Poredni poredni Justin in poredna poredna Blake.
Odgovori
-2
1 3
dannyer
04. 04. 2026 12.20
Pravilno vemo vse po njenih sporočil. Ljudi niso nasedli.
Odgovori
+2
5 3
smetilka
04. 04. 2026 11.39
igralci, ki misijo, da je igra resnično življenje. kdo bi si mislil.
Odgovori
-2
1 3
