Sodišče zavrnilo tožbo Blake Lively proti Justinu Baldoniju

Njena tožba zoper Justina Baldonija, ki jo je vložila pred več kot letom dni in v kateri ga je obtožila spolnega nadlegovanja, je bila zavrnjena. Blake Lively ni dosegla svojega, saj je zvezni sodnik Lewis Liman v četrtek preprosto dejal, da dejanja, ki so jo zmotila na snemanju filma Konča se z nama, niso bila namenjena njej osebno, temveč vlogi, ki jo je igrala.

Po oceni sodnika naj bi bilo obnašanje Baldonija usmerjeno na lik igralke v določenih prizorih in ne nanjo kot posameznico. To razlikovanje je bilo ključnega pomena za razsodbo. "Kreativni umetniki, pa tudi komiki, morajo imeti določen prostor za eksperimentiranje znotraj meja dogovorjenega scenarija, ne da bi se bali odgovornosti za spolno nadlegovanje," je zapisal sodnik, ki je s svojimi besedami poudaril pomembnost ustvarjalne svobode v filmski industriji, ki ustvarjalcem omogoča interpretacijo vlog in scen na načine, ki so morda provokativni ali kontroverzni, a so namenjeni razvoju zgodbe in lika.

Odvetnica zvezdnice Esra Hudson je na sodišču januarja trdila, da je režiser večkrat šel predaleč in se je odmaknil od scenarija z dodajanjem spolno nazornih, nepotrebnih vsebin. Navedla je primere, kot so plesna scena, v kateri se je Baldoni 'mazilil' z Lively brez njenega privoljenja, in prizor, ko Livelyin lik rojeva, med katerim je bila igralka prisiljena nositi oskudna oblačila in simulirati goloto. Kljub njenim trditvam je bila tožba zdaj, tri mesece kasneje, zavrnjena. Sodnik je ob zaključku sicer ugotovil, da so določena vedenja verjetno prestopila mejo, kar kljub zavrnitvi dela tožbe za spolno nadlegovanje kaže na priznanje obstoječih nepravilnosti.

Čeprav je sodišče zavrnilo tožbo glede spolnega nadlegovanja, s poudarkom na interpretaciji Baldonijevega vedenja v vlogi, primer ni zaključen.

Čeprav je igralka to tožbo izgubila, pa še vedno ostaja v tožbi s produkcijsko hišo Wayfarer Studios, ki je v lasti Baldonija, za katero trdi, da se ji je maščevala po njenih pritožbah o neprimernem vedenju na snemanju. Lively je prepričana, da je bila njeni karieri in ugledu storjena škoda, za katero so krivi strokovnjaki za krizno komuniciranje, ki jih je po njeni tožbi najel Baldoni in so se spravili nanjo v kampanji blatenja, kot jo je poimenovala sama. Sojenje za ta del pritožbe je predvideno 18. maja.