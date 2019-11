Sodne bitke, ki sta jih Severina in Popović od leta 2013 vodila na treh različnih sodiščih

Sodna bitka med Severino Kojić in Milanom Popovićem poteka že od leta 2013. Istega leta sta se hrvaška estradnica in srbski poslovnež po treh letih razmerja razšla, še pred tem pa sta leta 2012 postala starša dečku Aleksandru . Potem, ko je bilo konec njune ljubezni, se je začel njun sodni boj za skrbništvo nad sinom.

Hrvaško sodišče je po približno šestih letih sodnih sporov 28. novembra letos dodelilo večinsko skrbništvo otrokovemu očetu Milanu. Čeprav gre za začasno in nepravnomočno razsodbo, se je morala Severina še istega dne posloviti od sina in ga odpeljati na Popovićev naslov v zagrebškem Horvatovcu. Močno pretresena in užaloščena glasbenica o odločitvi sodišča zaenkrat ni povedala drugega kot:''Ne vem, kaj naj povem ... Tega nisem pričakovala, gre za krivičen precedens.''Odločitev sodišča je kljub temu spoštovala in otroka na dan rasodbe izročila očetu okoli 20. ure.

Primerov, v katerih bi sodišče otroka odvzelo materi in ga dodelilo očetu oziroma materi omejilo videvanje otroka in kot večinskega skrbnika določilo očeta, je zelo malo. Takšnim razsodbam ponavadi botrujejo izredne okoliščine, kot denimo zloraba otroka, otrokova daljša izpostavljenost življenjsko ogrožujočim dejavnikom, fizično in psihično nasilje, zanemarjanje ipd. Kaj konkretno je prevesilo tehtnico v prid Popoviću, zaenkrat ni pojasnjeno. Odvetniki obeh vpletenih strank zadeve niso želeli podrobneje komentirati, saj postopek še ni v celoti zaključen. Severina je bila s komentarjem zelo kratka, Popović pa je dejal: ''Ne smem komentirati sodne odločitve. Še vedno imava enake starševske pravice, Severini tega nihče ni odvzel.'' A po prepričanju širše javnosti njegova izjava ne drži. Severini je sodišče odvzelo otroka, kar je daleč od ustaljene sodne prakse. Ker še vedno ni konkretnih in podrobnih informacij javnega značaja, velja podrobneje pogledati nekaj let v preteklost, ko se je začela odvijati prva sodna bitka – primer pa je z leti pristal na kar treh različnih sodiščih.

2014: Otrok pri Severini, oče dobil pravico do občasnih obiskov

Nekdanja partnerja sta leta 2013, ko sta se razšla, sprožila sodno bitko za skrbništvo nad sinom. Marca 2014 je občinsko civilno sodišče v Zagrebu sprejelo odločitev, da bo deček živel z mamo, oče pa bo imel pravico do občasnih obiskov. Severina je takrat zahtevala, naj sodišče Popoviću videvanje sina omeji le na območje Republike Hrvaške, saj je pred tem izvedela, da je Milan brez njene vednosti in soglasja sinu izdelal srbski potni list. Takratna sodnica, Marina Parać Garma, je očetu obenem naložila, za takratno sodno prakso, plačevanje najvišje mesečne preživnine v višini nekaj več kot 2.000 evrov.

2015: Milan večkrat tožil Severino

Odnos med nekdanjima partnerjema se je drastično poslabšal leta 2015, ko je Milan v zagrebški Palači Severino obtožil za več različnih stvari. Med drugim je zahteval, da mu sodišče odobri pogostejše videvanje sina – v mesecu dni je želel biti z njim dvakrat po pet dni. V drugi tožbi je podal zahtevo, da bi Aleksandar živel z njim, Severina pa bi mu plačevala preživnino v višini približno 470 evrov. Nekdanjo partnerico je tožil tudi zato, ker je njunega sina brez predhodnega posvetovanja z njim vpisala v vrtec.

2017: Prva razsodba o deljenem skrbništvu

Primer, poln dotedanjih tožb in sodnih sporov, je bil dodeljen sodnici Verici Nikić. Slednja je ustregla eni od očetovih zahtev, zato Aleksandar pet mesecev ni obiskoval vrtca, vse dokler okrajno sodišče v Zagrebu ni preklicalo ukrepa. Sodnica je 26. marca 2017 razglasila začasno odločitev sodišča, da bo moral otrok enako količina časa preživeti tako z mamo kot očetom: en teden pri Severini, drugega pri Milanu in tako dalje. Po enakem principu (50:50) naj bi starša razdelila vse zimske in poletne praznike in dopuste.

Severina se je na takratno sodno odločitev pritožila in še preden je bil primer znova odprt na okrožnem sodišču v Splitu, je o razsodbi, ki je bila po njenem mnenju krivična, spregovorila v medijih. V svojih kritikah se je obregnila tudi ob delo in razsodbo sodnice Nikić in se tako slabo zapisala pri okrožnem sodišču.

Julija istega leta je okrožno sodišče v Splitu ovrglo Nikićino razsodbo in vrnilo predmet obravave na začetno točko. Isti primer je bil dodeljen isti sodnici, ki je 22. februarja leta 2018 razsodila enako kot leto dni prej: da bosta Milan in Severina imela deljeno skrbništvo.

Od leta 2018 - danes: Spor dodeljen sodnici Tei Golub

Okrožno sodišče v Splitu je 10. avgusts 2018 razveljavilo razsodbo Nikićeve, primer pa vrnilo na sodišče, kjer je bil dodeljen sodnici Tei Golub. Prav slednja je 28. novembra razglasila začasno in nepravnomočno razsodbo, da bo Aleksandar živel z Milanom in ne več s Severino. Severini je odenem določila izplačilo preživnine v višini 160 evrov na mesec.

Milan Popović je Severino in njene sodelavce tožil na občinskem kazenskem sodišču v Zagrebu, kjer je izpostavil, da so ga med svojimi nastopi javno klevetali. Zoper Severino je tožbo vložil tudi na sodišču za prekrške zaradi suma o družinskem nasilju. V slednjem postopku je bila razglašena nepravnomočna odločitev sodišča, v kateri je bila Severina (nepravnomočno) obtožena psihičnega nasilja v družini, s katerim naj bi huje prizadela 'žrtev' - v tem primeru Popovića. Obenem je morala plačati denarno kazen v višini v višini približno 450 evrov. V tem primeru naj bi sodišče dobilo vpogled v elektronsko pošto, ki jo je Severina pošiljala Milanu in v kateri naj bi večkrat uporabila besede, s katerim naj bi prizadela 'žrtvino' dostojanstvo.