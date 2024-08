Na dan prihajajo nove podrobnosti o smrti Mathhewju Perryja. Po tem, ko so pretekli konec tedna za smrt priljubljenega igralca obtožili kar pet oseb, med katerimi sta bila tudi dva zdravnika in njegov dolgoletni asistent, so sodni dokumenti zdaj razkrili natančnejši potek zvezdnikovega zadnjega dne. Zapisano potrjuje, da mu je usodni odmerek dal prav njegov pomočnik, razkrite pa so tudi njegove zadnje besede.

OGLAS

Oblasti so se maja dodatno poglobile v raziskavo smrti Matthewja Perryja in po treh mesecih raziskav zdaj na dan prihajajo nove podrobnosti. Po petkovi obtožbi petih oseb, med katerimi sta tudi dva zdravnika in Perryjev dolgoletni asistent, sodni dokumenti, ki jih je pridobil NBC News, razkrivajo natančen potek dneva zvezdnikove smrti in njegove zadnje besede.

Sodni dokumenti razkrili zadnje besede Matthewja Perryja pred smrtjo. FOTO: Profimedia icon-expand

Kot je bilo jasno že v petek, je usodo igralca zapečatil Kenneth Iwamasa, asistent, ki je zanj delal več kot 25 let. On je bil tisti, ki mu je dal zadnji odmerek ketamina, ki je v kombinaciji z ostalimi dejavniki na koncu poskrbel za to, da je Matthew za vedno zaspal. Dokumenti razkrivajo, da je na dan njegove smrti, 28. oktobra 2023, prvi odmerek prejel že ob 8.30 uri zjutraj. Štiri ure kasneje naj bi prejel drugega, medtem ko je v svojem dvorcu v Los Angelesu gledal film. Tik preden se je Iwamasa odpravil po opravkih, ga je zvezdnik prosil, naj mu pripravi jacuzzi in mu da novo dozo anestetika. "Daj mi še en velik odmerek," naj bi mu rekel Perry, to pa naj bi bile tudi njegove zadnje besede pred smrtjo. Nato je namreč odšel v svoj jacuzzi, kjer ga je asistent našel mrtvega, ko se je vrnil domov.

Usodo igralca je zapečatil Kenneth Iwamasa, asistent, ki je zanj delal več kot 25 let. FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnikov pomočnik je nedavno priznal, da je bil on tisti, ki je mu je vbrizgaval ketamin, s katerim naj bi se zdravil proti depresiji. A kot poročajo tuji mediji, naj bi v mesecu pred smrtjo drogo začel zlorabljati. Asistent sicer ni imel medicinskega znanja za dajanje zdravila, a naj bi ga pravilnega injiciranja naučil igralčev osebni zdravnik dr. Salvador Plasencia. Zdravnik, ki je prav tako obtožen za njegovo smrt, mu je dobavljal stekleničke ketamina in razna druga zdravila. Dokumenti še razkrivajo, da je bil priljubljeni Chandler iz serije Prijatelji sprva pod strokovnim nadzorom, a zadnji odmerek s strani zdravnika naj bi prejel dva tedna pred smrtjo. Po končanem zdravljenju naj bi kar sam naročil pomočniku, da pri njegovem zdravniku še naprej kupuje zdravilo, pozneje pa naj bi ga naročal tudi pri uličnem preprodajalcu Eriku Flemingu, saj je postalo predrago. Za naročanje droge so vsi vpleteni uporabljali posebna kodirana sporočila.

Matthew Perry in Athenna Crosby, ki je kasneje razkrila, da je bil še dan pred smrtjo dobre volje. FOTO: Profimedia icon-expand

Dr. Plasencia se je sicer zavedal, kako zdravilo vpliva na igralca, saj je bil priča trenutku, ko je njegovo telo zamrznilo, njegov krvni tlak pa je poskočil. To naj bi se zgodilo 12. oktobra 2023, igralec pa se takrat ni mogel ne premikati ne govoriti. Sicer je bil pod zdravniškim nadzorom, a po dogodku je zdravnik asistentu dejal, da naj mu takšnih doz ne dajeta več. Po poročanju tujih medijev je pozneje celo enemu od znancev priznal, da je Perryjevo zdravljenje ušlo izpod nadzora zaradi njegove odvisnosti.