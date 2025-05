Sodni proces proti Weinsteinu se izteka, kaj bo rekla obramba?

Jessica Mann je pričala že leta 2020 na prvem newyorškem procesu, ko je bil Weinstein obsojen na 23 let zapora. Tokrat je ponovila obtožbo, da jo je Harvey Weinstein marca 2013 v newyorškem hotelu posilil, potem ko si je v penis vbrizgal sredstvo za erekcijo. Spolno razmerje naj bi imela sicer že pred tem. Mann je pričala, da je pozneje nadaljevala sporazumno razmerje z Weinsteinom, ki ga je imenovala Dr. Jekyll in gospod Hyde , ker je bil včasih prijazen, včasih pa nasilen.

"Rekel mi je, da sem lepa, in me spodbujal, kar mi je veliko pomenilo," je dejala in dodala, da se je potem obnašal kot pošast ter da se ga je zaradi njegovih zvez bala. "Spomnim se, da sem si predstavljala, da bo, če bom kdaj kaj rekla, poklical svojega prijatelja Billa Clintona in da bo prišla po mene tajna služba. Ne vem, imela sem te ideje," njene besede navaja New York Post. Tožilstvo namerava poklicati psihologe, ki bodo pojasnili, zakaj žrtve spolnih napadov pogosto ostanejo s svojimi napadalci.

Pred Mann je pričala Kaja Sokola, ki je Weinsteina spoznala leta 2002, ko je bila stara 16 let. Opisala je spolni napad istega leta in štiri leta kasneje, Weinsteinovi odvetniki pa so poroti predstavili njen zasebni dnevnik, v katerem Weinsteina kot napadalca nikoli ne omenja, navedla pa je dva druga moška.

Pred njo je pričala nekdanja pomočnica producenta Miriam Haley, ki je opisala, kako jo je Weinstein enkrat posilil, drugič pa prisilno oralno spolno zadovoljeval. Med navzkrižnim zaslišanjem odvetnikov se je razjokala, nahrulila Weinsteinove odvetnike in odvihrala iz sodne dvorane.