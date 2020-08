Sodni zapisi razkrivajo: 15-letnica prisiljena v spolni odnos s princem Andrewom

Jeffrey Epsteinnaj bi poskušal zbrati obtožujoče gradivo zoper princa Andrewa, in sicer tako, da je mladoletnico, ki je bila njegova spolna sužnja, prisilil v seks z njim, poroča The Guardian.

Dokumenti so iz sodne bitke leta 2015 med Epsteinom in njegovo nekdanjo partnerico Ghislaine Maxwell. Domnevna žrtev posilstva, danes 36-letna Virginia Giuffre, je par obtožila spolne zlorabe. Med drugim tudi trdi, da je bila prisiljena v seks s princem Andrewom, kar on ostro zanika.

V zapisih je navedeno, da je domnevno srečanje potekalo na zasebnem otoku pokojnega ameriškega finančnika Epsteina, in sicer na ameriških Deviških otokih. Dokument navaja, da je Epstein deklici z imenom Virginia Roberts Giuffre naročil, naj "princu ustreže v vsem, kar bo od nje zahteval, in ga obvesti o podrobnostih spolne zlorabe".

Dokumenti še razkrivajo, da je bila orgija na otoku eden od treh dogodkov, ko je bila Virginia Giuffre prisiljena v spolne odnose z Andrewom. Druga mesta sta bila še Maxwellovo stanovanje v Londonu in v New Yorku. Prvo srečanje se je zgodilo leta 1999, ko je bila Virginia stara komaj 15 let. Epstein jo je imel za "spolno sužnjo" od leta 1999 do 2002, preden je zbežala in pobegnila v drugo državo, piše v dokumentih.

Epstein naj bi deklico z vplivnimi ljudmi spolno preprodajal, da bi se "jim prikupil in bi s tem dobil komercialne, osebne, politične in finančne koristi, pa tudi informacije o morebitnih izsiljevanjih." Med njimi so bili "številni ugledni ameriški politiki, močni voditelji podjetij, tuji predsedniki, znan premier vlade in drugi svetovni voditelji", piše v dokumente.