Sodnica Judy želi, da jo v filmu upodobi Reese Witherspoon.

Če bi do filma kdaj prišlo, si Judy Sheindlin želi v svojih čevljih videti dobro prijateljico in z oskarjem nagrajeno igralko Reese Witherspoon. Zakaj? Sodnica meni, da jo dobra prijateljica dobro razume.

"Prijateljici sva in čudovita ženska je. Vem, da me razume," je pojasnila sodnica. "Menim, da je odlična igralka in izziv bi dobro sprejela," je še dodala Judy, ki pa je priznala, da si v resnici ne želi filma o svojem življenju.

Najpopularnejša ameriška televizijska sodnica je po lanskem zaključku 25. sezone svojega šova sporočila, da bo prenehala snemati oddajo Sodnica Judy, saj se je odločila za snemanje nove oddaje. A žalost oboževalcev je bila zaman, saj se je sodnica letos vrnila z novo oddajo Judy Justice, v kateri sodeluje s svojo vnukinjo, ki je prav tako stopila v pravne vode.