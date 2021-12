Sodnica odločila: Britney lahko za svoje finance končno skrbi sama

Britney Spears je skoraj 14 let čakala na ta trenutek. Znova bo lahko podpisovala uradne dokumente, česar ni mogla početi zaradi vpetosti v skrbništvo, to je namesto nje vsa ta leta namreč počel kar oče Jamie . Pevka se bo lahko samostojno odločala tudi glede svojih financ.

Skrbništvo v primeru Spearsove je bilo prekinjeno 12. novembra, tako je odločila ravno Pennyjeva. Takrat je bilo določeno, da za njeno premoženje skrbi računovodja John Zabel, ki je imel moč odločati o financah in dostop do njenega sklada. Sedaj je odločeno, da bo Zabel na svojem položaju ostal do 19. januarja.