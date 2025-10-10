Svetli način
Tuja scena

Sodnica zavrnila Drakovo tožbo zaradi skladbe Kendricka Lamarja

Los Angeles, 10. 10. 2025 07.40 | Posodobljeno pred 1 uro

Sodnica v skladbi Kendricka Lamarja Not like us ni zaznala obrekovanja, zato je zavrnila tožbo raperja Draka proti založbi Universal Music Group. Po njenih besedah besedilo ni pravno iztožljivo – tudi zaradi dolgega spora, ki ga raperja bijeta z objavljanjem pesmi.

Sodnica Jeannette Vargas je zavrnila Drakovo tožbo proti založbi Universal Music Group (UMG) zaradi domnevnega obrekovanja v skladbi Not like us, ki jo izvaja Kendrick Lamar. Po njenih besedah Lamarjevega besedila – med drugim, da je Drake uradno spoznan za pedofila (ang. 'certified pedophile') – ne gre za pravno iztožljivo mnenje, zato ga ni mogoče šteti za obrekovanje.

Sodnica je zavrnila Drakovo tožbo zaradi skladbe Kendricka Lamarja.
Sodnica je zavrnila Drakovo tožbo zaradi skladbe Kendricka Lamarja. FOTO: AP

Prvotno tožbo je Drake proti založbi UMG vložil januarja, kasneje pa jo je dopolnil. Trdil je, da je založba dovolila objavo in promocijo pesmi, ki naj bi bila "zlonamerna in lažna". Lamarja neposredno ni tožil. Pevca sta sicer člana različnih založb, obe pa sta v lasti UMG.

Drakov predstavnik je že sporočil, da bodo na sodbo vložili pritožbo. V UMG so odločitev pozdravili, ob tem pa se veselijo nadaljnjega sodelovanja z raperjem, je poročal BBC.

Preberi še Drake: Kendrick Lamar je z nastopom očrnil moj ugled. Kaj odgovarja založba?

Lamar je skladbo izdal lanskega maja. Že ob izidu je naletela na velik odziv javnosti, ki že dlje časa spremlja javni spor med raperjema. Gre za največjo Lamarjevo uspešnico, za katero je prejel pet grammyjev.

Prav zaradi dolgega spora, ki ga raperja bijeta z objavljanjem pesmi, je sodnica odločila, da obtožba, "čeprav je resna, razumnega poslušalca ne bi napeljala k prepričanju, da pesem Not like us prinaša preverljiva dejstva o tožniku".

Nastop na Super Bowlu si je ogledalo 100 milijonov gledalcev

Veliko prahu je letošnjega februarja dvignil še Lamarjev nastop med polčasom finala v ameriškem nogometu Super Bowl. Odmeven Lamarjev nastop si je v živo ogledalo več kot 100 milijonov gledalcev. Med drugim je izvedel tudi skladbo Not like us, s katero je obračunal z Drakom.

Kendrick Lamar
Kendrick Lamar FOTO: AP

"To je bil prvi in, upajmo, tudi zadnji polčas Super Bowla, na katerem so namerno napadli drugega umetnika," so tedaj zapisali v tožbi. Lamar je del, v katerem Draka obtoži pedofilije, na nastopu sicer izpustil, je pa kanadskega raperja obtožil, da se je spravil na mlada dekleta.

POP IN
