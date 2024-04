Sodnica zavrnila obtožbe proti Drakeu: Z odra sem videl zamegljeno množico

Hip hop umetnik Drake je bil oproščen tožbe zaradi smrtonosnega festivala Astroworld , na katerem je leta 2021 v Houstonu nastopil tudi sam, ko se je zgodil stampedo, v katerem je bilo ubitih 10 ljudi in več ranjenih, je odločila sodnica. Drake je bil poseben gost festivala rap zvezdnika Travisa Scotta . S Scottom je nastopil ob koncu koncerta 5. novembra 2021, ko se je množica povečala in so bili obiskovalci tako tesno natrpani, da mnogi niso mogli dihati ali premikati rok in nog. Oblasti in organizatorji festivala so po začetku kaosa poskušali nastop prekiniti.

Družine 10 ljudi, ki so umrli med koncertom, in stotine ranjenih so tožile Drakea, Scotta in Live Nation – promotorja festivala – kot tudi več 10 drugih posameznikov in organizacij. Mnogi od tistih, ki so bili toženi, vključno z Drakeom in Scottom, so okrožno sodnico Kristen Hawkins prosili, naj opusti tožbe proti njim. 10. aprila je Hawkinsova Drakea razrešila s primera.

Odvetniki Drakea, čigar polno ime je Aubrey Drake Graham, so med zaslišanjem na sodišču 1. aprila v Houstonu trdili, da ni sodeloval pri organizaciji koncerta, zato ni odgovoren za smrti in poškodbe, ki so se zgodile. Med izjavo, ki jo je dal novembra v Torontu, je kanadski raper dejal, da mu v trenutkih, preden je stopil na oder, nihče ni povedal, da so ljudje v množici utrpeli srčni zastoj ali druge poškodbe. Rekel je, da je bila množica z odra videti zamegljeno in da ni mogel razločiti nobenih podrobnosti.