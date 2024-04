Sodnica zavrnila umik tožb proti Travisu Scottu

Sodnica je zavrnila umik na stotin tožb, vloženih proti rap zvezdniku Travisu Scottu zaradi njegove vloge na smrtonosnem festivalu Astroworld leta 2021, na katerem je bilo v stampedu ubitih 10 ljudi. Državna okrožna sodnica Kristen Hawkins je izdala enostransko odredbo, s katero je zavrnila Scottovo zahtevo, da se on in njegovo turnejsko in produkcijsko podjetje XX Global izločita iz primera. Ukaz je bil podpisan pred nekaj dnevi.

Scottovi odvetniki so med zaslišanjem 15. aprila trdili, da ni bil odgovoren za varnostno načrtovanje in opazovanje morebitnih nevarnosti na koncertu 5. novembra 2021. Trdili so, da so se Scottove dolžnosti in odgovornosti v zvezi s festivalom nanašale samo na ustvarjalne vidike, vključno z izvajanjem in trženjem.

Vendar pa je Noah Wexler, odvetnik družine 23-letne Madison Dubiski, ene od deset ubitih, dejal, da je Scott, čigar pravo ime je Jacques Bermon Webster II, na razprodanem festivalu "zavestno zanemaril varnost". Wexler je trdil, da je Scott spodbujal ljudi, ki niso imeli vstopnic, da vlomijo, in ignoriral ukaze organizatorjev festivala, naj ustavijo koncert, ko so jim to ukazali, saj so bili ljudje v množici poškodovani ali umirajoči.

V začetku tega meseca je Hawkinsova zavrnila tožbe zoper Draka in več drugih posameznikov in podjetij, vpletenih v koncert. Družine 10 umrlih ljudi in več sto ranjenih so tožile pevca in Live Nation – promotorja festivala – kot tudi več deset drugih posameznikov in organizacij. Po preiskavi houstonske policije zoper zvezdnika ni bila vložena nobena obtožnica, velika porota pa je zavrnila obtožbo proti njemu in petim drugim osebam glede kaznivih dejanj, povezanih s smrtonosnim koncertom.