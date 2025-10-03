Sodnik je odločil: Diddy bo v zaporu preživel štiri leta in dva meseca

Znano je, kakšna kazen je doletela obsojenega glasbenega mogula Seana Diddyja Combsa , ki so ga julija v dveh točkah obtožnice spoznali za krivega prevoza oseb čez državne meje z namenom prostitucije, oprostili pa obtožb, povezanih s kriminalnim združevanjem in siljenjem v prostitucijo.

Diddyja so na sodišče prišli podpret njegova mama Janice Combs , hčerke Chance , D'Lila in Jessie ter sinova Christian 'King' Combs in Justin Combs, ki so jih fotografi ujeli pred vstopom v sodno dvorano. Tako kot sam proces sojenja je tudi izrek kazni potekal za javnost zaprtimi vrati.

Zvezdnik, ki je za to priložnost oblekel pulover krem barve in črne hlače, kar mu je namesto zaporniške obleke dovolil sodnik, je ob vstopu v sodno dvorano najprej objel člane svoje odvetniške ekipe, nato pa pogledal proti družini. Diddy je še pred sodnikovo razglasitvijo kazni le-tega nagovoril in zaprosil, naj bo s svojo odločitvijo milosten. Da si zasluži milo kazen, so ga prosili tudi zvezdnikova mati in otroci, v njegovo korist pa je spregovoril tudi vodja neprofitne organizacije, ki je z njim sodeloval v zaporu. V pismih, ki so jih poslali tekom minulega meseca, pa so sodnika k čim krajši kazni nagovarjali tudi raperjevo nekdanje dekle Yung Miami in prijatelji.

Sodnik Arun Subramanian je še dan pred razglasitvijo svoje odločitve zavrnil prošnjo zvezdnikove odvetniške ekipe za razveljavitev sodbe, saj se ni strinjal z njihovima glavnima argumentoma. Kot je trdila njegova pravna ekipa, bi bilo treba prostitucijo razlagati ozko po t. i. Mannovem zakonu. S tem se prostitucija nanaša le na tiste, ki so se ukvarjali s spolnimi dejanji ali so imeli od njih finančno korist, je poročal CNN.