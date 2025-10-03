Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Sodnik je odločil: Diddy bo v zaporu preživel štiri leta in dva meseca

New York, 03. 10. 2025 22.46 | Posodobljeno pred 10 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Glasbeni mogul Sean Diddy Combs bo za rešetkami preživel štiri leta in dva meseca. Zvezni tožilci so sicer za 55-letnika zahtevali 11-letno zaporno kazen, ki bi si jo po njihovem mnenju zaslužil zaradi 'fizične in psihične zlorabe svojih deklet'. V 161 strani dolgi vlogi so sodnika pred dnevi pozvali, naj zavrne Combsovo prošnjo za 14-mesečno kazen, ki bi bila enaka že prestani kazni.

Znano je, kakšna kazen je doletela obsojenega glasbenega mogula Seana Diddyja Combsa, ki so ga julija v dveh točkah obtožnice spoznali za krivega prevoza oseb čez državne meje z namenom prostitucije, oprostili pa obtožb, povezanih s kriminalnim združevanjem in siljenjem v prostitucijo.

Sean Diddy Combs
Sean Diddy Combs FOTO: AP

Diddyja so na sodišče prišli podpret njegova mama Janice Combs, hčerke Chance, D'Lila in Jessie ter sinova Christian 'King' Combs in Justin Combs, ki so jih fotografi ujeli pred vstopom v sodno dvorano. Tako kot sam proces sojenja je tudi izrek kazni potekal za javnost zaprtimi vrati.

Zvezdnik, ki je za to priložnost oblekel pulover krem barve in črne hlače, kar mu je namesto zaporniške obleke dovolil sodnik, je ob vstopu v sodno dvorano najprej objel člane svoje odvetniške ekipe, nato pa pogledal proti družini. Diddy je še pred sodnikovo razglasitvijo kazni le-tega nagovoril in zaprosil, naj bo s svojo odločitvijo milosten. Da si zasluži milo kazen, so ga prosili tudi zvezdnikova mati in otroci, v njegovo korist pa je spregovoril tudi vodja neprofitne organizacije, ki je z njim sodeloval v zaporu. V pismih, ki so jih poslali tekom minulega meseca, pa so sodnika k čim krajši kazni nagovarjali tudi raperjevo nekdanje dekle Yung Miami in prijatelji.

Sodnik Arun Subramanian je še dan pred razglasitvijo svoje odločitve zavrnil prošnjo zvezdnikove odvetniške ekipe za razveljavitev sodbe, saj se ni strinjal z njihovima glavnima argumentoma. Kot je trdila njegova pravna ekipa, bi bilo treba prostitucijo razlagati ozko po t. i. Mannovem zakonu. S tem se prostitucija nanaša le na tiste, ki so se ukvarjali s spolnimi dejanji ali so imeli od njih finančno korist, je poročal CNN.

Preberi še Sodnik tik pred izrekom kazni zavrnil Diddyjevo prošnjo za razveljavitev sodbe

Diddy je bil julija obsojen v dveh točkah, ki sta se navezovali na prevoz osebe prek državne meje z namenom prostitucije, oproščen pa v ostalih točkah, ki so se navezovale na kriminalno združevanje in siljenje v prostitucijo. Za obtožbi mu je grozila skupno kazen do 20 let zapora. 

Glavna priča na sojenju je bila Combsovo nekdanje dekle Cassie Ventura, ki je pred dnevi dejala, da jo je strah Combsovega morebitnega maščevanja. Zaradi tega se je njena družina že izselila iz New Yorka.

sean diddy combs kazen sodišče
Naslednji članek

Dolgoletna zakonca šest let po fakultetnem škandalu vsak svojo pot

SORODNI ČLANKI

Tožilci za Diddyja zahtevajo 11 let zapora, Venturo strah maščevanja

Kakšna kazen bo doletela Diddyja? Pismi sodniku poslali mati in nekdanje dekle

Tožilci se strinjajo: Diddy si ne zasluži novega sojenja

Diddy še ni obupal nad glasbeno kariero. Odvetnik: Vrnil se bo

Diddyjeva predstavnica potrdila: Kontaktirali smo Trumpa o pomilostitvi

Sean Diddy Combs ostaja v priporu do izreka sodbe v oktobru

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256