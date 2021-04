Sodnik je odločil: Dr. Dre mora poiskati novega odvetnika

Sodnik je odločil, da si slavni raper in glasbeni mogul Dr. Dre mora poiskati novega odvetnika, ki ga bo zastopal na sodišču. Njegova odvetnika Laura Wasser in Howard King ga po odločitvi sodnika namreč ne smeta več zastopati v pravni bitki, ki jo ob ločitvi bije z ženo Nicole Young.

Dr. Dre si bo moral poiskati novega zastopnika, ki ga bo poskušal braniti na sodišču in mu izboriti pravno bitko v ločitvenem boju z ženo Nicole Young. Sedanja odvetnika, Laura Wasser, ki velja za eno najboljših ločitvenih odvetnic, in Howard King, Drejev dolgoletni odvetnik, ga namreč ne smeta več zastopati. Gre za veliko zmago Youngove in njene odvetnice Samanthe Spector.

icon-expand Dr. Dre in Nicole Young FOTO: Profimedia

Wasserjeva, ki je zastopala Dreja, je ena najboljših in najbolj znanih ločitvenih losangeleških odvetnikov. Zastopala je že vrsto zvezdnikov med njihovimi ločitvami, med njimi tudi Kim Kardashian. A po odločitvi sodišča si mora Dre poiskati novo zastopstvo. Youngova in njena odvetnica sta namreč trdili, da, po zakonu sodeč, King ne more zastopati Dreja med ločitvijo, ker je bil v času, ko sta bila Youngova in Dre še poročena, njun družinski odvetnik. Wasserjeva pa je iz pravne bitke začasno izključena, ker je do sodnikove odločitve že sodelovala s Kingom.

Youngova in njena odvetnica sta poskušali Kinga in Wasserjevo iz pravne bitke izključiti že nekaj časa, saj je Nicole že nekaj časa trdila, da je bil King tudi njen odvetnik. To naj bi postal že ob njeni zaroki z Drejem. Gre za pomembno zmago za skorajda bivšo Drejevo ženo. Tudi Spectorjeva ni od muh, saj prav ona največkrat stoji nasproti Wasserjevi med pomembnimi ločitvenimi postopki znanih in predvsem bogatih.

Sodnik je torej odločil, da si mora Dre "čim prej poiskati novega pravnega zastopnika". Medtem ko sodni mlini meljejo, pa mora Dre Nicole plačevati denarno podporo. Par je pred poroko podpisal predporočno pogodbo, zaradi katere se zdaj že skoraj leto dni pogovarjata na sodišču in preko svojih odvetnikov. 51-letna Nicole je dejala, da je Dre obseden z nadzorom in jo je prisilil, da je podpisala predporočno pogodbo. To je morala podpisati pod skrajnim pritiskom na dan njune poroke. 56-letni raper in glasbeni mogul trdi, da je pogodba zakonita. Dre in Nicole sta bila poročena 24 let, sodeč po ločitvenih papirjih, pa naj bi se razšla marca lanskega leta. Dre naj bi bil 'težek' 800 milijonov ameriških dolarjev (667 milijonov evrov). Raper je bil v začetku leta hospitaliziran zaradi možganske anevrizme.