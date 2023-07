Sodnik odločil, da se mora odtujena žena Kevina Costnerja izseliti iz hiše

Kljub temu, da je Christine vedela, da bo morala po vložitvi ločitvenih papirjev zapustiti hišo, pa se njeni odvetniki še vedno borijo proti temu in trdijo, da njihova klientka ni imela dovolj denarja in časa, da bi si do konca meseca lahko poiskala novo bivališče. S temi argumenti so na sodišču zaprosili za podaljšanje časovnega roka na 15. avgust. Sodnik je njihovo prošnjo zavrnil.

Nekdanja oblikovalka torbic je vlogo za ločitev vložila že maja, po 18 letih zakona z igralcem, kot razlog pa je navedla nepremostljive razlike. Takrat je zaprosila za deljeno skrbništvo nad 16-letnim Caydnom, 14-letnim Hayesom in 13-letno Grace, podpore, ki bi pripadla njej, pa ni zahtevala.