Sodnik odločil: nekdanji menedžer se Britney ne sme približati

37-letna zvezdnica Britney Spearsje leta 2009 odpustila menedžerja Sama Lutfija, ki je že takrat zaradi groženj dobil prepoved približevanja. Leta so šla mimo, a Lutfi očitno ni pozabil nekdanje nadrejene.

Njeni družini naj bi pošiljal nadležna in grozilna sporočila ter objavljal grde tvite, kar naj bi zvezdnici povzročilo "precejšnje duševne bolečine" in motilo njeno življenje – kot smo že poročali, se je prijavila celo na kliniko za duševne bolezni. Menedžer naj nadlegoval tudi njeno mamo Lynne in jo svaril, da naj se bolj vplete v zadeve svoje hčerke.

Očitno je družini Spears prekipelo – na sodišču so vložili zahtevek za prepoved približevanja. Sodnik je pregledal prijavo in odločil, da je Lutfi prekoračil meje, zato se ne sme več približati Britney, njenim otrokom in njeni mami.

Medtem ko s strani zvezdnice še niso podali uradne izjave o dogajanju, pa so se oglasili odvetniki Lutfija: "Razočarani smo nad razpletom. Mislim, da so gospodu Lutfiju kršili pravice. Odlok je začasen in na vse skupaj se bomo ostro odzvali 28. maja, ko bo na sodišču naslednja obravnava."