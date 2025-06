Po kaosu sodnik sojenje proti Weinsteinu označil za neveljavno

Porota je Harveyja Weinsteina v sredo spoznala za krivega v enem primeru spolnega napada in kot nedolžnega v drugem primeru, še naprej pa je razpravljala o zadnji obtožbi posilstva. Newyorški sodnik je v četrtek odločitev porote v tretjem primeru označil kot neveljavno, saj je eden od porotnikov zavrnil nadaljevanje posvetovanj o domnevnem napadu na igralko Jessico Mann leta 2013.

Tožilec Alvin Bragg je po razveljavitvi postopka dejal, da nameravajo vložiti novo obtožnico o posilstvu. To pomeni, da bo proti Weinsteinu potekalo še tretje sojenje. Mann je v četrtek že potrdila, da je pripravljena ponovno pričati. "Okrožnemu tožilcu sem povedala, da sem pripravljena in sposobna to prestati še tolikokrat, kolikorkrat bo treba, da bo zadoščeno pravici. Današnji dan ni konec mojega boja," je dejala.

Prepiri in pritiski med člani porote so se sicer zgodili že med zasedanjem v začetku tedna. Sodnik jim je tedaj naročil, naj si prizadevajo za nadaljevanje sodbe, in zavrnil zahtevo po razveljavitvi sodbe.