Sodnik tik pred izrekom kazni zavrnil Diddyjevo prošnjo za razveljavitev sodbe

New York, 02. 10. 2025 08.59 | Posodobljeno pred 59 minutami

Avtor
R. M.
Sodnik, ki bdi nad primerom proti glasbenemu mogulu Seanu Diddyju Combsu, je zavrnil njegovo prošnjo za razveljavitev obsodbe. Prav tako ni omogočil ponovnega sojenja.

Sodnik Arun Subramanian je zavrnil prošnjo ekipe Seana Diddyja Combsa za razveljavitev sodbe, saj se ni strinjal z njihovima glavnima dvema argumentoma. Kot je trdila njegova pravna ekipa, bi bilo treba prostitucijo razlagati ozko po t. i. Mannovem zakonu. S tem se prostitucija nanaša le na tiste, ki so se ukvarjali s spolnimi dejanji ali so imeli od njih finančno korist, je poročal CNN.

Sean Diddy Combs
Sean Diddy Combs FOTO: AP

Čeprav Mannov zakon kot kaznivo dejanje opredeljuje tudi prevoz osebe prek državnih meja z namenom prostitucije, pa so Combsovi odvetniki trdili, da se zakon ne nanaša na voajeristično ravnanje.

Ob tem so Diddyju zavrnili tudi oprostitev in ponovitev sojenja. "Vlada je večkrat dokazala svojo trditev. To bi že samo po sebi lahko zadostovalo za zavrnitev Combsove pritožbe," izhaja iz sodnih dokumentov, ki jih je pridobil People

Pred tem so tožilci sicer zahtevali, naj Combs zaradi obtožb prejme več kot 11-letno zaporno kazen. Prav tako so Subramaniana pozvali, naj zavrne Combsovo prošnjo za kazen v višini 14 mesecev, ki jo je glasbeni mogul že prestal.

"Vedno znova je pokazal, da ga zanimata le lastna moč in nadzor. Le znatna zaporna kazen – izrečena za več let – ga lahko učinkovito odvrne in prihodnjim žrtvam pokaže, da bodo njihovi nasilneži odgovorni, ne glede na njihovo bogastvo ali slavo," so zapisali tožilci. Zahtevajo tudi globo v višini pol milijona dolarjev (okoli 425.000 evrov).

Preberi še Tožilci za Diddyja zahtevajo 11 let zapora, Venturo strah maščevanja

Sean Diddy Combs je bil julija obsojen v dveh točkah, ki sta se navezovali na prevoz osebe prek državne meje z namenom prostitucije, oproščen pa v ostalih točkah, ki so se navezovale na kriminalno združevanje in siljenje v prostitucijo. Za obtožbi mu sicer grozi do 10 let zapora. Končna odločitev bo znana v petek.

Glavna priča na sojenju je bila Combsovo nekdanje dekle Cassie Ventura. Ta je pred dnevi dejala, da jo je strah Combsovega morebitnega maščevanja. Zaradi tega se je njena družina že izselila iz New Yorka.

