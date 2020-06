Sodnik začasno preprečil izdajo knjige o Trumpu

Sodni odlok, ki ga je izdal sodnik Hal B. Greenwald z ameriškega vrhovnega sodišča v New Yorku, je prva pravna zmaga za Roberta S. Trumpa, mlajšega predsednikovega brata. Robert Trump je poskušal doseči sodno prepoved objave knjige, ki jo pripravlja Mary Trump, predsednikova nečakinja, saj naj bi ta pred leti podpisala pogodbo o molčečnosti, ki se nanaša na zapuščino predsednikovega očeta Freda Trumpa. Z objavo knjige pa bi tako kršila podpisano pogodbo.

"Robert Trump je zelo zadovoljen s sodno odredbo vrhovnega sodišča v New Yorku zoper Mary Trump in Simon & Schuster," je v izjavi dejal Charles Harder, odvetnik Roberta Trumpa. Dejanja Mary Trump in založbe Simon & Schuster je označil za "nezaslišana". Harder je še dodal, da se veseli, 'odločnega pravdanja tega primera'. "Če ne bomo imeli korekcijskih ukrepov, da bi takoj prekinili njihovo nezaslišano ravnanje, bomo to zadevo nadaljevali do konca," je za konec še sporočil Harder.

Poleg tega, da Harder zastopa Roberta Trumpa, je v preteklosti v imenu Donalda Trumpa vložil kar nekaj tožb zoper novinarske organizacije. Tožbe so pravni strokovnjaki zavrnili, saj pravijo, da ima piarovska poteza le malo možnosti za zmago na sodišču.